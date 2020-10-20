У Верховній Раді порушили регламент і вчасно не розглянули бюджет на 2021 рік. В опозиції зазначають, що це зробили з прихованих мотивів.

Документ зняли з розгляду за декілька днів до голосування. Згідно із законом, 20 жовтня 2020 року – останній день, коли це можна було зробити, йдеться в ефірі 24 каналу.

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Офіційною причиною стала висока захворюваність депутатів на COVID-19. Через це багато з них не змогли прийти на профільний комітет, без якого питання не можуть порушити у залі.

Що про це кажуть у фракціях

"Голос"

Представники опозиції зазначають, що в коаліції просто не вистачає голосів.

"У цій мономеншості або монобільшості немає голосів. Виправдання, що комітет не зібрався, зробив це пізніше чи зараз йде на ізоляцію – це намагання не мати сорому перед виборами", – заявив депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

"Слуга народу"

У партії визнають, що проєкт бюджету "шкутильгає". Нардепи з монобільшості переконані, що першочергово проблема полягає у підвищенні мінімальної зарплатні, яку заклали в проєкт.

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Вони заявляють, що через її зростання підвищать і податки, які мають платити підприємці.

"Європейська Солідарність"

На думку депутатки Ніни Южаніної, дехто помиляється, коли говорить про дохідну частину. За її словами, більше податкового навантаження встановлювати не можна, адже бізнес його не витримає. Як зазначила Южаніна, для цього є державні підприємства, які в багатьох країнах "витягують" левову частину бюджету.

Які показники заклали в документі

Інфляція – 7,3%;

Курс долара – 29,1 гривні;

Доходи – 1071 мільярд гривень;

Видатки – 1350 мільярдів гривень.

Це означає, що Україна отримає рекордний дефіцит – 270 мільярдів гривень. У фракції "Голос" не виключають, що Нацбанк буде змушений друкувати гроші.

Як розв'язати проблему

Щоб зменшити "діру", голова профільного комітету Данило Гетманцев знайшов вихід. Він запропонував взяти кошти з надходжень з митниці й грального бізнесу 89 мільярдів.



Данило Гетманцев / Фото з фейсбуку депутата

Ці гроші підуть на розв'язання головних проблем проєкту:

► видатки, які є завищеними;

► розмір дефіциту й джерела його наповнення;

► доходи, які згідно з одними статтями є завищеними, а відповідно до інших – заниженими.

Водночас він зазначив, що видатки на медицину є применшеними, тому їх треба збільшити.

Коли розглянуть бюджет

Комітет таки збереться найближчим часом, щоб розглянути проєкт бюджету. Вже після місцевих виборів депутати проголосують за кошторис у першому читанні та розглянути понад 2 тисячі правок до нього.



Основні показники проєкту Держбюджету-2021 / Інфографіка 24 каналу