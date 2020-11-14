Чому не закрили метро на карантинні вихідні: пояснення Степанова
В Україні з 14 листопада почав діяти режим карантину вихідного дня. Він приніс багато нових обмежень, але робота громадського транспорту, зокрема метро, продовжується. Глава МОЗ Максим Степанов пояснив, що таких жорстких обмежень країна б не витримала.
Питання про те, чому уряд вирішив не забороняти роботу метро на вихідні, Максим Степанов поянсив під час свого щоденного брифінгу, повідомляє 24 канал.
До слова МОЗ: Україна не витримає жорсткого карантину
Зараз багато так званих експертів почали розводити демагогію, що робити з метро, що робити транспортом у будні дні. Та транспорт і метро – це критична інфраструктура, і ми не можемо його зупинити,
– заявив Максим Степанов.
За його словами, такі жорсткі обмеження фактично означатимуть повний локдаун, якого наша держава банально не витримає.
До слова, в Україні раніше не працювало метро. Його закрили в межах жорсткого карантину в березні – травні 2020 року. У межах послаблення карантину роботу підземки відновили.
Перелік обмежень у карантин вихідного дня / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною