На засіданнях Великої палати Конституційного Суду немає кворуму через коронавірус. Унаслідок хвороби серед суддів засідання не можуть провести.

Причина відсутності кворуму – нібито не демарш суддів, а хвороба. Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на власне джерело в суді.

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Глава КСУ та частина суддів перебувають на самоізоляції через підтверджений діагноз COVID-19. Ще низка суддів чекають результати тесту, оскільки мають симптоми коронавірусу.

За інформацією джерела, найближчим часом не планують засідань Великої палати. До слова, суддя КСУ Ігор Сліденко відзначив, що останній раз кворум на засіданнях був у понеділок.

Мені достовірно відомо про два випадки COVID-19 серед суддів Конституційного суду,

– зауважив Сліденко.

Що цьому передувало

Конституційний Суд кілька разів, зокрема, 9 та 10 листопада, не зміг провести засідання через відсутність кворуму.

Судді мали намір розглянути "земельні" статті, а також сп раву щодо офіційного тлумачення поняття "гідні умови життя".

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