Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому Верховна Рада поки не розглядатиме законопроєкт президента Володимира Зеленського щодо Конституційного Суду. За його словами, цей "жорсткий" документ притримають до "тотального виправлення ситуації". Наразі ж парламентарі хочуть почати з "м’якого та відповідального" варіанту.

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Про це Арахамія заявив у коментарі "Українській правді". Один із керівників пропрезидентської політсили підкреслив, що депутати шукають варіанти оптимального виходу з кризи.

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Є більш м'який варіант. А є більш відповідальний і жорсткий. 3 листопада відповідний парламентський комітет розглядав тільки законопроєкт про негайне повернення декларацій. Як свого роду перехідний проєкт, що дозволяє хоч частково повернути все в правове русло. Хоча ми прекрасно розуміємо, що цей проєкт не розв'язує глобальну проблему,

– зауважив очільник фракції "Слуга народу".

На думку Арахамії, законопроєкт Зеленського:

куди більш чітко розставляє акценти,

куди більш правильно вирішує ключове завдання відновлення законності.

Але його на комітеті взагалі не розглядали. Оскільки, на думку депутатів, це вкрай ефективна виховна зброя, але вона – вже для тотального виправлення ситуації.

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За словами Арахамії, у них за останні кілька днів "під час цієї конституційної кризи" з'явився цілий арсенал відповідних законодавчих ініціатив.

Про які саме проєкти законів мовиться

Законопроєкт про негайне повернення закону про електронне декларування чиновників.

"Процедурний шлях" зі зміни пропорції голосів під час ухвалення рішень в КСУ або щодо зміни мінімальної квоти під час ухвалення рішень.

Імовірна зміна бюджетного фінансування КСУ.

Хоча, все це, безумовно, напівзаходи, які не дозволяють до кінця відновити бездоганність системи. Цю проблему вирішує тільки законопроєкт про повне перезавантаження КСУ. Але, ще раз підкреслю, комітет цей законопроєкт не розглядав,

– констатував Арахамія.

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Що цьому передувало

27 жовтня 2020 року КСУ скасував антикорупційну реформу. Зокрема, положення про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, незаконне збагачення, електронне декларування та повноваження НАЗК. Через це останні заблокували доступ до електронного реєстру .

. Згодом Володимир Зеленський скликав РНБО та засідання уряду, на якому розпорядилися відновити вільний доступ до е-декларацій. Після чого реєстр відкрили.

Крім того, президент подав до Ради законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства". Він пропонує визнати рішення суду від 27 жовтня "нікчемним" та позбавити його правових наслідків. Водночас у документі передбачено звільнення суддів КСУ.

Вже відомо, що рішення КСУ матиме дуже негативні наслідки для України. Зокрема, це може призвести до втрати безвізу та зупинити отримання чергового траншу від МВФ. У ЄС вже заявили, воно суперечить усім європейським цінностям.

Докладніше про скандал навколо рішення Конституційного Суду про декларування – читайте у матеріалах 24 каналу.



КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу