Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак пригадав невдалу операцію зі звільнення Іловайська 2014 року, якою він тоді командував. За словами генерал-полковника, росіяни тоді пропонували йому, що можуть випустити з котла кадрових військових, але нізащо не відпустять добровольців.

Українська армія на сході України здивувала весь світ, а росіян – у першу чергу. Про це Руслан Хомчак розповів в інтерв'ю "Фактам".

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За словами нинішнього головнокомандувача, який тоді керував операцією, тоді йому передали позицію росіян – вони готові були відпустити військових, але щоб Україна покинула добровольців.

Тому що добровольці були й залишаються для росіян жахіттям. Я відповів: "Такого не буде",

– заявив головнокомандувач ЗСУ.

Тоді росіяни зробили нову пропозицію – щоб українські військові залишили всю зброю та техніку, а тоді росіяни їх випустять.

"Хоча, з огляду на те, що сталося потім, не впевнений, що ми вийшли б. Нас там, мабуть, усіх би поклали. Ми не погодилися на ці умови", – розповів Руслан Хомчак.

Він також розповів, що українські військові тоді мали двох полонених – російських десантників, яких "ну дуже шукали росіяни". Тож їх і вважали останнім шансом вийти з оточення.

Мене можна сьогодні в чому завгодно звинувачувати, можна фантазувати, розповідати про якісь варіанти. Та до мене туди ніхто не прийшов з пропозиціями,

– заявив генерал-полковник.

Чому росіяни не хотіли відпускати добровольців?

Без перебільшення, саме добровольці у 2014 році змогли зупинити Росію на тій межі, де до сьогодні триває війна. Українська армія після багаторічного знищення тоді перебувала в жахливому стані.



Тоді взяли зброю до рук і пішли воювати добровольці, які ціною своїх життів виграли для України час на підкріплення армії. Згодом добровольчі формування перейшли під крило ЗСУ або МВС.

Коротко про операцію зі звільнення Іловайська: