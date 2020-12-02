Американські аналітики помітили, що Володимир Путін поступово переходить до нової форми впливу за допомогою суміші м'якої сили та військових загроз. Наприклад, Росія використала її, відмовившись від масштабної війни в Нагірному Карабаху, як зробила це у 2014 році в Криму й на Донбасі.

Попри можливість вторгнення Росії, до якого навіть закликала Вірменія, все закінчилося жорстким перемир'ям з залученням російських миротворців. Про це пише видання The New York Times.

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Аналітики відзначають, що тут, схоже, Володимир Путін і справді зумів зупинити війну. Хоча для цього й відмовився від звичної тактики "залізного кулака".

Зокрема, відзначається, що більш звину тактику Росія використовувала, коли у 2008 році вторглася на територію Грузії, а на початку 2014 року – в український Крим.

Така тактика, яка допомогла перетворити ці країни на жорстоких супротивників, здається, вийшла з моди в Кремлі, який, на думку аналітиків, дедалі частіше застосовує більш тонку суміш м'якої та жорсткої сили,

– підкреслює NYT.

Крім того, аналітики відзначають і ще одну історію, де Росія пішла на більш м'які, як для власної політики, кроки. Це події в Білорусі, коли Кремль відбувся лише м'якою підтримкою Олександра Лукашенка, але утримався від прямого втручання.

У питанні Нагірного Карабаху Володимир Путін, опираючись на військову могутність Росії до миру, змушував обидві сторони йти на поступки. Росія є військовим партнером Вірменії, але має близькі відносини й з Азербайджаном.

Це можливість зіграти роль миротворця в класичному розумінні. Я хочу сподіватися, що ми спостерігаємо процес навчання та зміну російської стратегії на пострадянському просторі,

– заявив гендиректор Російської ради з міжнародних справ Андрій Кортунов.

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