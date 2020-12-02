Придністровська Молдавська Республіка зовсім не союзник Росії, хоч і проситься в її склад. І "народні республіки" Донбасу зовсім не союзники Росії, хоч і просяться до її складу. Далі читайте російською.

Не успела избранный президент Республики Молдова Майя Санду заявить о возможности вывода российских войск из Приднестровья, как высокопоставленные чиновники в Москве один за другим (вначале пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, а затем и министр иностранных дел Сергей Лавров) стали выступать с гневными отповедями, утверждая, что эти безответственные слова ни к чему, кроме дестабилизации ситуации в регионе, не приведут, – пишет Виталий Портников для русской службы Радио Свобода.

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Но что же такого крамольного сказала Санду?

Она лишь подтвердила классическую позицию молдавской дипломатии, которой Кишинев придерживается на протяжении десятилетий, с "перерывом" разве что на президентство Игоря Додона. К тому же в Приднестровье сейчас находятся два контингента российских войск. Один охраняет старые советские боеприпасы, в утилизации которых заинтересована сама Россия. И если эти боеприпасы действительно будут вывезены и утилизированы, то что тогда делать в регионе российским солдатам?

Другой контингент – миротворческая миссия. Ее Санду предлагает превратить из военной в гражданскую. И это логично. Между Приднестровьем и остальной частью Республики Молдова давно уже существует практически прозрачная граница. Многие люди живут в самопровозглашенной республике, а работают в Кишиневе, бывает и наоборот: живут в Кишиневе, работают в Тирасполе.

Никакого реального идеологического противостояния (у жителей Республики Молдова, как мы могли видеть по результатам последних президентских выборов, очень разные, нередко полярные политические взгляды). Никакого подлинного этнического конфликта. Ничего этого на самом деле нет, да, по большому счету, никогда и не было – была лишь мастерская работа Кремля (еще того, горбачевского) по созданию препятствий для отделения Молдавской ССР от СССР, со всеми последствиями, проявившимися уже в 1990-е годы.

К чему стремится Путин?

Кого и от кого охраняют российские войска, которые в Приднестровье уже и не совсем российские: используют услуги местных жителей? И я скажу вам, кого они охраняют. Они охраняют Владимира Путина. Вернее, помогают Кремлю уверенно чувствовать себя на постсоветском пространстве. Как некогда у Российской империи, у Российской Федерации два союзника – армия и иногда флот, если только он Черноморский.

Приднестровская Молдавская Республика вовсе не союзник России, хоть и просится в ее состав. И "народные республики" Донбасса вовсе не союзники России, хоть и просятся в ее состав.

Убери российский контингент из Приднестровья, и завтра никто не поймет, чем Тирасполь или Бендеры отличаются от Бельц или Комрата. Убери российских "кураторов" и их наемников из Донбасса, и завтра никто не поймет, чем Донецк и Луганск отличаются от Мариуполя или Кривого Рога. А есть войска – есть конфликт. И есть контроль.

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Вот почему Российская Федерация стремится не к прекращению, а к продлению конфликтов на постсоветском пространстве. Вот почему Москва стремится не к восстановлению территориальной целостности соседних стран, а к сохранению присутствия в них российских контингентов. И если даже соглашается как будто на восстановление целостности, то сохранение войск – это обязательное условие, как это было некогда в той же Республике Молдова с пресловутым "планом Козака".

Потому что в Кремле прекрасно понимают, что без войск ничего не будет. В Кремле верят не в симпатии бывших соотечественников, не в "Россию – щедрую душу", не в русский язык и "Русский мир". В Кремле верят в солдатский сапог.

Источник: Радио Свобода