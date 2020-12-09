У всьому світі 9 грудня вшановують жертв геноцидів. МЗС України згадала про два таких на території України – Голодомор 1932 – 1933 років і депортацію кримських татар у 1944 році.

Про геноциди проти українського народу МЗС України згадало у своєму коментарі до Міжнародного дня пам'яті жертв злочину геноцидів.

Варто знати Чому знищували українців і як це хотіли приховати: важливі факти історії Голодомору

Українське дипломатичне відомство зазначає, що увесь світ бачив неспростовні докази того, що Голодомор і депортація кримських татар були саме геноцидом з боку сталінського режиму.

Втім, Міністерство підкреслює, що попри неспростовні докази, встановлені факти, дані свідків й архівні матеріали, Росія досі продовжує заперечувати очевидні факти.

Ба більше, у 2015 році Росія включила статтю Рафаеля Лемкiна, основоположника дослідження злочину геноциду, "Радянський геноцид в Українi" до так званого переліку екстремістських матеріалів.

Такі дії російської сторони є показовими, адже співмірним вчиненню злочину може бути лише його заперечення чи виправдання,

– наголосило МЗС України.

Українські дипломати підкреслюють: продовження агресії проти України свідчить, що відсутність визнання злочинів минулого відкриває шлях до вчинення нових порушень, зокрема злочинів проти людяності.

"Україна закликає міжнародне співтовариство до об'єднання зусиль задля запобігання дискримінації людини за будь-якими ознаками та попередження повторення подібних злочинів, зокрема шляхом відновлення та збереження історичної пам'яті", – наголосили в МЗС.

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