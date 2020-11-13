Росія намагається затягнути судовий процес у Гаазі щодо захоплення українських кораблів та 24 моряків у 2018 році. Москва наполягає, що розгляд цієї справи не входить до компетенції суду ООН.

Адвокат полонених моряків Микола Полозов сказав, що процес може затягнутися, як мінімум, на декілька місяців, а, можливо, на пів року. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

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Рішення не на користь Росії

За його словами, цілком очевидно, чому Росія це робить.

Вона розуміє, ще остаточне рішення скоріш за все буде не на її користь. Адже Росія допустила порушення щодо українських морських кораблів та моряків,

– зазначив Полозов.

Він відзначив, що є очевидні порушення з боку Росії відповідно до Міжнародної конвенції щодо морського права. Вона різними маніпуляціями намагається відтягнути невтішний для себе кінець.

Нагадаємо! У Гаазі Міжнародний суд призупинив розгляд справи про захоплення українських моряків Росією в Керченській протоці восени 2019 року. У Міністерстві закордонних справ наголосили, що це не допоможе Росії уникнути відповідальності за вчинене.

Інструменти Росії

На думку адвоката, російська влада використовує не тільки юридичні, а й дипломатичні та політичні інструменти.

"Я не виключає те, що у контексті цього судового рішення російська влада може тиснути на суддів, які ухвалять рішення. Адже в інтересах Росії, розуміючи, що цей процес вони не виграють, дискредитувати міжнародні судові інстанції", – сказав Полозов.

Головний козир України

Він запевнив, що головний козир України в тому, що військові суди, згідно з Міжнародною конвенцією ООН, мають імунітет. Дії Росії його порушили.

Захоплення українських моряків: що відомо

Біля Керчинської протоки 25 листопада 2018 року росіяни захопили 3 українські кораблі та взяли у полон 24 українські моряків.

Відповідно до рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права, Росія мала б негайно звільнити моряків та повернути кораблі.

Однак моряки повернулися додому лише у вересні 2019 року. 18 листопада Росія повернула Україні повністю розграбовані кораблі.

В МЗС України припускали, що трибунал ухвалить рішення у справі в кінці 2022 – на початку 2023 року.



Військовополонені моряки / Інфографіка 24 каналу