Членам правління Національного банку, заступникам його голови Катерині Рожковій і Дмитру Сологубу Рада регулятора висловила недовіру та оголосила догани через їхні публічні виступи. Зокрема, мовиться про їхні коментарі виданню KyivPost для публікації про Національний банк.

Як Рада НБУ коментує рішення про догани та недовіру Рожковій і Сологубу

Як зауважив член Ради Національного банку Василь Горбаль, рішення про висловлення недовіри Катерині Рожковій ухвалили майже одноголосно. А ті, хто утримались, мали зауваження тільки до формулювань. Про це пише "Економічна правда".

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Таке рішення було пов’язано з нещодавніми публічними виступами Сологуба та Рожкової. Треба розуміти, що банк – це перш за все довіра. А останні інтерв’ю Сологуба та Рожкової було дуже неоднозначно сприйнято як з боку експертного середовища, так і з боку міжнародних партнерів,

– зауважив Горбаль.

Що про рішення Ради НБУ каже Рожкова

За її словами, мовиться, мабуть, про їхні з Сологубом коментарі, які вони надали виданню KyivPost для публікації про Національний банк. Про це Рожкова написала у фейсбуці.

Але повірте, нічого крамольного, що б йшло у розріз з "генеральною лінією партії", не озвучували. Ми казали, що незалежність НБУ – це про колегіальність. Що новій команді треба трохи часу, щоб спрацюватися. І все у такому дусі,

– переконує Рожкова.

За її словами, рішення щодо них ухвалювали "вночі зухвало топором, тобто за закритими дверима, без пояснення причин та заслуховування сторін".

Також перша заступниця очільника НБУ назвала такий крок:

"перемогою минулого над майбутнім",

"тривожним сигналом для незалежності Національного банку, та й загалом для здорового глузду".

Зауважимо! Рожкова та Сологуб раніше працювали у команді ексголови НБУ Якова Смолія. Останній пішов із посади в серпні.

Основне про догану та недовіру Рожковій і Сологубу

Відповідне рішення Рада регулятора ухвалила напередоні.

У НБУ, зі свого боку, переконують, що усі члени правління продовжують працювати у звичайному режимі. Крім того за їхніми словами, таке рішення не означає звільнення з посад Рожкової та Сологуба.

За даними ЗМІ, очільник НБУ Кирило Шевченко голосував за винесення догани та оголошення недовіри своїм заступникам.

своїм заступникам. До слова, 24 вересня агенція Інтерфакс-Україна опублікувало інтерв'ю з Дмитром Сологубом, у якому, зокрема, заявив, що Національний банк повернувся в ситуацію 2015-го року, коли знову кредит довіри від Міжнародного валютного фонду потрібно здобувати практично "з нуля". Крім того, Сологуб назвав "втраченою" можливість отримати два транші від МВФ до кінця 2020 року.

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Що закидають Рожковій та Сологубу

Порушення розпорядчих актів НБУ;

Порушення Кодексу етики працівника НБУ;

Порушення правил внутрішнього розпорядку для працівників НБУ;