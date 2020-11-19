Попри песимістичні прогнози політичних експертів, із загальної кількості обраних депутатів, наразі найбільше мандатів отримали представники партії "Слуга народу". Загалом вони вибороли майже 18% депутатських крісел.

Дані, які почали з'являтися ще на початку листопада, підтвердили тенденцію лідерства "Слуги народу" в загальноукраїнському рейтингу. Таку думку висловив в ефірі 24 каналу політолог Володимир Фесенко.

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Скепсис щодо перемоги "Слуги народу"

За його словами, скепсис щодо перемоги владної партії мали 2 причини:

всі порівнювали нинішні результати з попереднім роком. У жодної партії України до цього не було таких результатів і, на думку експерта, дуже довго їх і не буде;

всі оцінювали результати за екзитполами по містах. Населені пункти, зокрема великі, виявилися слабким місцем для "Слуги народу".

Владна партія лідирує

Він зазначив, що в цілому по країні партія "Слуга народу" лідирує:

► і за показником депутатських мандатів;

► і за показником кількості голів територіальних громад;

► і за місцями в обласних радах.

Також Фесенко додав, що Президент України Володимир Зеленський вже робив непопулярні кроки, зокрема у земельній реформі.

Зазначимо! Рейтинг довіри українців до політики очолює Володимир Зеленський. Йому довіряють 46% українців. Це – на 2% більше, ніж було у вересні. А от не довіряють – 51% опитаних.