У "Слузі народу" переконують, що норма про ув'язнення за неправдиве декларування статків посадовців виявилася неефективною. Тому вони вирішили від неї відмовитися.

Пояснення "Слуги народу" щодо відмови від ув'язнення за непривдиве декларування

Як зауважила нардеп від президентської політсили Ольга Совгиря, так, Конституційний суд України визнав неконституційною статтю, що передбачає покарання за декларування неправдивої нформації. Але якщо проаналізувати статистику застосування такого виду покарання, можна побачити лише 1 винесений вирок. Про це Совгиря заявила у коментарі "Радіо Свобода".

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Стаття фактично не працює. Очевидно, можливо, питання в ефективності цієї норми, у тому, що суддя, оцінюючи співмірність правопорушення, яке вчинила конкретна особа, і цю норму, вважає, що потреби її застосовувати немає,

– вважає народна обраниця.

За її словами, робоча група з урегулювання конституційної кризи дійшла згоди, що громадські роботи – "це буде більш ефективний спосіб впливу на ту категорію, до якої планують застосовувати цю статтю".

"Тому що її планують застосовувати до так званих топчиновників. І для топчиновника, скажімо так, дуже болісним, дуже проблемним з точки зору сприйняття є такий вид покарання, як громадські роботи. Уявіть собі, під камери, з розголосом і так далі", – підкреслила Совгиря.

Парламентарка робить висновок, що говорити про те, що робоча група когось вивела з-під відповідальності та так далі – підстав для цього абсолютно немає.

Вона додає, що наразі обговорюють ідею, щоб карати за неправдиве декларування статків якщо не позбавленням волі, то її обмеженням.

"Це трошки м'якше, ніж позбавлення волі, але також передбачає несприятливі наслідки з точки зору свободи пересування для особи, до якої застосовано цей вид покарання", – констатувала Совгиря.

Що цьому передувало

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю про покарання за декларування неправдивої інформації.

Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. Оприлюднивши це рішення 28 жовтня, КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.

Водночас через рішення КСУ НАЗК закрило доступ до державного реєстру електронних декларацій. Втім, увечері 29 жовтня, за рішенням уряду, після засідання Ради національної безпеки та оборони доступ відновили.

30 листопада з'явилася інформація, що народні депутати зі "Слуги народу", "Європейської солідарності", "Батьківщини", "За майбутнє" та "Голосу" подали законопроєкт про повернення відповідальності за неправдиве декларування інформації. Документ передбачає покарання у вигляді штрафу або громадських робіт.

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Головне про рішення Конституційного Суду / Інфографіка 24 каналу