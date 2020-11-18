На засіданні Верховної Ради 17 листопада депутати від фракції "Слуга народу" не підтримали проєкт про звернення до уряду щодо скасування карантину вихідного дня. У партії пояснили, що не бачать юридичного сенсу в цій постанові.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що скасування карантину – це прерогатива уряду. Про це повідомляє "РБК-Україна".

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Хто ініціював скасування карантину вихідного дня

16 листопада керівники всіх фракцій і груп зареєстрували проєкт постанови з рекомендацією до уряду скасувати карантин вихідного дня. Але вчора, 17 листопада, під час голосування цю ініціативу підтримали лише 149 народних депутатів. У "Слузі народу" дали лише 34 голоси.

Ми не можемо скасувати рішення Кабміну. Тільки він сам може змінити своє рішення. Але для товариства це був би хибний сигнал, що вже на наступних вихідних не буде обмежень. А якщо Кабмін не скасовує карантин, то до людей буде приходити поліція зі штрафами та протоколами,

– пояснила Кравчук.

На скільки ефективний карантин вихідного дня

В уряді вважають, що карантин вихідного дня є альтернативою введення повного локдауну. Окрім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що введення жорсткого карантину в Україні може мати вкрай негативні наслідки. Також він додав: якщо карантин вихідного дня виявиться неефективним чи його не будуть дотримуватися, карантинні заходи посилять.

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Обмеження під час карантину / Інфографіка 24 каналу