Вино є одним з найпопулярніших алкогольних напоїв. У світі є тисячі виноградників, найбільш відомі та урожайні – у Європі. Вино настільки поширилось в алкогольній індустрії, що з'явилась навіть спеціальна професія – сомельє. Це люди, які знаються на видах, смаках та ароматах вина.

Винний експерт, сомельє Віталій Ковач розповів цікаві моменти у професії сомельє, а також відповів на найпоширеніші запитання щодо вина. Про це говорили в рубриці ранкового шоу "Що запитати" в ефірі 24 каналу.

Цікаво Чи бояться пілоти літати та як реагують на оплески: відверте інтерв'ю з льотчиком – відео

Хто такий сомельє

Це людина, яка відповідає за подачу вина в ресторані. Це важливо, адже це поєднання їжі і страви. Якщо говорити загалом про пізнання вина і його подачу – найбільша вершина, це коли ви поєднуєте вино зі стравою. Це дійсно потребує досвіду і багато інших теоретичних знань.

У чому полягає робота

Насправді робота полягає в тому, що ми дегустуємо кожного дня. Це важливо, адже пити – це зовсім інший формат. Однак вихідний день – це коли ви не споживаєте алкоголю.

Де навчають професії сомельє

Навчають багато де, це приватні школи. Я навчався і в Україні, і 2 роки в Європі – там це професія зовсім іншого рівня. Виноробні країни, такі як Італія, Іспанія, Франція, вони це робили завжди. Сама професія досить молода. Їй 40 – 50 років.



Віталій Ковач / Фото скриншот з відео

Навіщо сомельє спльовують вино

Насамперед причина спльовування продукту полягає в тому, щоб взагалі людина могла дійти до завершального взірця. В іншому випадку ви просто фізично сп'янієте. Якщо дегустувати кожного дня 100 – 200 взірців, то день буде завершуватися без свідомості.

Чому потрібно колихати вино у бокалі

Якщо збовтувати вино – воно насичується киснем. Друга складова – ви змочуєте стінки бокалу, збільшуєте площу, з якої випаровуватиметься напій. У такий спосіб інтенсивність аромату зростає і його легше розпізнати та розшифрувати його код. Якщо аромат неправильний – ви навіть не дозволите собі його спробувати.

Навіщо виноград топчуть ногами

Це традиційний процес. Головна мета – фізично розчавити ягідку винограду, але ми маємо чітко розуміти, що насіння ягідки має досить неприємні, різкі таніни.

Таніни – група речовин, яку люди фізично відчувають, як терпкість в роті.

Якщо цю речовину розламати – фізично таніни будуть у вині, це не добре. Якщо давити виноград ногами, то п'ятка не може фізично зруйнувати цю насінину. Тому використовували ноги, адже це більш лагідне вичавлювання винограду. Однак, якщо це робити професійно – це дуже важко, на це є кілька причин:

Температура винограду холодна, навіть якщо 16 – 20 градусів, то за кілька годин буде дуже холодно. Виноград починає процес бродіння. Під час нього виділяється вуглекислий газ. Людина, перебуваючи в такому середовищі, може отримати запаморочення.

Це не дуже ефектно з професійного боку. Однак для фото, відео у невеликій дубовій діжці – це прикольно.

Чи всі вина стають кращими з роками

У вина, як і всього живого на планеті, є свій етап еволюції розвитку:

недозріле;

молоде;

готове;

зріле;

старе.

Наша мета – зловити їх на етапі зрілості. Тоді змінюється аромат, смакові аспекти. Це начебто зустріти мегарозумну людину не у віці 18 років, а коли йому 45 – 50 років. Вона краще зможе подати свій обсяг знань.

Споживач отримує вина з магазинів чи ресторанів. Там вино приблизно 30-річного віку. Воно вже щось хоче розповісти, але ще недозріле. Тому я завжди кажу – споживайте вино, яке досягло своєї зрілості. Це набагато головніше у будь-якому вині, ніж його вартість чи якість.

Чи правда, що всі дешеві вина з порошку

Порошкового вина не існує, на це є декілька причин. На сьогодні є неймовірна кількість виноградників на планеті Земля. Якщо фізично подивитись на кожну державу, то є виробництво вина. Матеріалу дуже багато, немає сенсу робити хімію. Чи є багато вин, які розбавлені водою? Звісно, так. Роблять такі речі.

Якщо ви хочете споживати якісне вино, не треба купувати найдешевше, у нього найнижча собівартість. Це можна порівняти з купюрою долара. Якщо хтось і підробляє, то робитиме це з купюрами у 100 доларів, а не 50 чи 20. Або, як варіант, купуйте вино з тієї держави, де законодавство працює на відмінно.

До теми Де у вина аромат, а де – букет: розбираємось у деталях

Чи важлива температура вина

Температура – це настільки невіддільна частина отримання коректного враження від вина, як вийти на вулицю в неправильній одежі. Температуру треба добре контролювати. Якщо білі вина споживати у правильній температурі – вони мегакласні та втамовують спрагу.

З червоним вином по-іншому. У нього температура значно вища, якщо споживати при нижчій – ви не отримаєте гарного ефекту від аромату і смаку. Це так само як їсти борщ. При різній температурі буде різна насолода.

Хто такі сомельє та як вони дегустують вино: дивіться відео