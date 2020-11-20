Дональд Трамп затягує процес передачі влади та ставить під сумнів результати голосування, щоб помститися демократам. Чинний президент не може пробачити своїх опонентів за висловлювання про нелегітимність виборів у 2016 році та ініціювання "російського розслідування".

Про причини, які стримують Дональда Трампа у визнанні перемоги Джо Байдена повідомляє CNN з посиланням на джерело, близьке до президента.

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За його словами, відмова чинного президента поступитися Байдену частково виникає з його передбачуваного невдоволення тим, що Хілларі Клінтон та колишній президент США Барак Обама заявляли, що Росія втрутилася у вибори 2016 року і могла вплинути на їхній результат.

Крім того, для Трампа важко програти Байдену, якого він під час передвиборчої кампанії неодноразово називав негідним супротивником.

Багато друзів та ділові партнери закликали Трампа, навіть якщо він не хоче визнавати перемогу Байдена, дати старт перехідному процесу. Вони також просили його відмовитися від послуг адвоката Руді Джуліані та інших членів юридичної команди. А також закликали політика подумати про своє майбутнє.

Однак усі ці аргументи на Трампа не діють – він непохитний у своїх переконаннях. Джерела припускають, що через 10 днів його позиція може змінитися, але наразі він не визнає поразку.

Зверніть увагу! За результатами виборів, Байден набрав 306 голосів виборників, Трамп – 232. Більше про вибори у США читайте за посиланням.

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