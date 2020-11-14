Вибори президента Америки стали дуже схожими на українську політику – брехня, фейк-ньюс, використання російських методичок. І паралельно проросійські партії та телеканали обманюють українців з метою, щоб представити перемогу Байдена сфальсифікованою. І таким чином отримати дозвіл на фальсифікації в Україні.

Американські вибори завершилися перемогою Джо Байдена і хоча Дональд Трамп продовжує оскаржувати результати, жодних шансів наздогнати конкурента в нього немає. Про це в новому випуску блогу "Чесна політика" на 24 каналі.

До слова Результати екзитполів на виборах президента США: Трамп і Байден виграли перші штати

Чому Трамп схожий на Януковича

Тому нинішня поведінка Трампа нагадує людину, яка хоче піти з посади із максимальним відчуттям несправедливості серед своїх прихильників. Так само як це робив Янукович після поразки у 2004 році, коли він за декілька років повернувся у політику. А враховуючи, що з Трампом та Януковичем свого часу працював один і той самий політтехнолог Пол Манафорт, то схоже модель їхньої поведінки взагалі не дивує.

Особисто я на власній шкірі відчув, наскільки Янукович схожий на Трампа, як легко вони змішують брехню та правду і як їхнє оточення маніпулює своїми керівниками для досягнення потрібних цілей.

Все почалося з брехливих звинувачень на мою адресу з боку адвоката Трампа Руді Джуліані, коли він за декілька днів до інавгурації Зеленського повідомив на весь світ брехню про те, що я засуджений за втручання в американські вибори 2016 року та є особистим ворогом президента Трампа.

Джуліані посилався на незаконне та скасоване рішення одіозного Окружного суду Києва, склад якого зараз сам перебуває під слідством за скоєння злочинів.

При цьому свої припущення про мою ворожість до Трампа Джуліані будував на тому, що я викривав незаконне фінансування Пола Манафорта з боку українських корупціонерів з "Партії регіонів". Що зрештою було правдою – і це призвело до засудження американського політичного консультанта в самій Америці.



Дональд Трамп / Фото ЕРА

В результаті наклепів Джуліані, я взяв самовідвід від будь-яких зазіхань на посади після інавгурації президента Зеленського, якого я підтримував на виборах 2019 року. Адже я жодним чином не мав права створювати проблем новообраному президенту у відносинах з американською владою, підтримки якої потребує Україна через військову агресію Росію.

Але з Джуліані зіграв злий жарт бажання отримати від України компромат з метою вплинути на виборах 2020 року в Америці. І проти президента Трампа розпочалася процедура імпічменту.



Раніше у ЗМІ повідомляли такі результати виборів президента США / Інфографіка 24 каналу

Як США повторили шлях України

На що я звернув увагу під час останніх виборів у США – так це на те, що в сучасній Америці домінують проблеми, які були раніше характерними для України – політична ненависть, поляризація суспільства, намагання вкрасти вибори, поширення фейк-ньюс, створення фальшивих аватарів у соціальних мережах.

Використовуючи аналогічні технології маніпуляцій, скуповуючи телевізійні канали, розсаджуючи по студіях куплених експертів, вигадуючи конспірологічні версії, провайдери цієї політики вже достатньо глибоко просунулися всередину українського суспільства.

Партія Віктора Медведчука "Опозиційна платформа – За життя" зайшла до органів місцевого самоврядування на виборах в Україні, що відбулися минулого місяця. Усі ці технології принесли в Україну агенти російського впливу. І це означає, що зона маніпуляційного впливу Кремля простягнулася набагато далі, ніж межі країн-сусідів Росії, зокрема Україну.

15 років тому крайньою західною точною для них була Чорногорія, де Манафорт і російський олігарх Олег Дерипаска кроїли під себе політичний ландшафт. Тепер полігон для маніпуляцій за російськими методичками – це сама Америка, яка протягом багатьох років була взірцем для демократичних перетворень на пострадянському просторі.

А це означає, що новій адміністрації Джо Байдена треба буде докладати багато зусиль для приборкання технологій поширення брехливих наративів з метою захоплення влади.

Удар нижче пояса для проросійських сил

Перемога Байдена в Америці, яка днями має стати офіційною, стала ударом нижче пояса для проросійських сил.

І навіть зараз, після визнання Джо Байдена обраним президентом США з боку усіх лідерів демократичного світу, ця інфраструктура політичного обману, створена на російські гроші в Україні, продовжує просувати меседжі про вкрадену в Дональда Трампа перемогу.

Зверніть увагу Система повертається: як Джо Байден виграв вибори в США

Робиться це з простою метою – делегітимізації в очах українського суспільства нової американської влади, яка буде більш нетерпима до корупції та проросійського впливу в Україні, а також продовжить двопартійну лінію щодо блокування "Північного потоку – 2".

Таким чином вже зараз російська пропаганда та її агенти в Україні створюють передумови до того, щоб "отруїти" відносини президента Зеленського з новим американським лідером Джо Байденом.



Джо Байден / Фото North County Public Radio

Ще одна мета, яку переслідують проросійські медіа в Україні, полягає у вирощуванні антиамериканських політиків для їх подальшої інтеграції у виборну владу, потім – у виконавчу, а ще пізніше – для геополітичного розвороту України.

Російська агентура проти Байдена

І якщо раніше 20 років тому Медведчук і його машина з промивання мізків розповідала про "план Бжезинського", за останній роки вони демонізували Джорджа Сороса, то зараз будуть розвішувати ярлики про "агентів Байдена". Тому я публічно закликав нову американську адміністрацію не применшувати ризик, який несуть проросійські сили для реваншу на залишках Майдану.

Вони використовують створені в Америці соціальні медіа, пропускають гроші через американські кореспондентські рахунки, відправляють дітей на навчання до США і навіть самі їздять туди на лікування.

Настав час Америці нанести симетричну відповідь. Нещодавно платформа ютуб видалила канал колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова. Також було забанено Віктора Медведчука. Але їхні телевізійні канали продовжують виконувати аналогічну місію в ютубі. Так само як і їх політичний сателіт Анатолій Шарій, який за допомогою ютуба навіть створив проросійську політичну партію, що на брехливих тезах зайшла в деякі органи місцевої влади.

Тому найкращою послугою українській демократії буде, якщо США видалять з ютуба їхні сторінки – Шарія та проросійських телеканалів.

Санкції, антикорупційні реформи та олігархи

► Санкції проти Деркача

Так само Америка не повинна обмежуватися санкціями щодо одного депутата Андрія Деркача, якого уряд США визнав агентом російського впливу, що намагався впливати на вибори 2020 року.



Андрій Деркач / Фото "Рубрики"

Слід накласти покарання на всіх союзників Деркача, яких він самозакохано презентував у своїх брехливих матеріалах під назвою DemoCorruption. Ідеться про колишніх та нинішніх депутатів Дубінського, Наливайченка, Волошина та Артеменка, колишніх прокурорів Луценка, Шокіна та Кулика тощо.

► Антикорупційні реформи в Україні

Я сподіваюся, що після приходу Джо Байдена в Білий дім американська адміністрація приділятиме більше уваги життєздатності антикорупційних реформ в Україні.

Зокрема, що США стане союзником українського громадянського суспільства по збереженню антикорупційних досягнень, які останніми місяцями стали мішенями для проросійських сил та близького до них Конституційного союзу, який знищує НАБУ, позбавляє сенсу існування НАЗК та замахнувся на створений в політичних боях Вищий антикорупційний суд.

► Приборкання українських олігархів

Так само я повністю підтримую ідею американського політолога Андерса Ослунда про проведення адресних кампаній приборкання українських олігархів, що при цьому також є медіамагнатами: Медведчука, Коломойського та Фірташа.

Єдине, що я хочу додати – що це не повинно обмежуватися цим списком. А влада в США мала б допомогти в обмеженні олігархічного впливу Ріната Ахметова, який витратив сотні мільйонів на покращення своєї репутації та лобістів, але продовжує жити за принципами Януковича.