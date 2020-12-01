Чому транспорт під час локдауну не зупинятимуть: пояснення Степанова
Після введення локдауну в Україні зупиняти роботу громадського транспорту не планують. У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що таке обмеження не вплине на епідемічну ситуацію.
Про роботу транспорту за умови впровадження локдауну глава МОЗ Максим Степанов розповів в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.
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За словами Степанова, під час локдауну в громадському транспорті не виникатимуть так звані "години пік", тому порушень карантину майже не буде.
З погляду епідеміології, ми не вважаємо, що це вплине на показники захворюваності – незакриття транспорту,
– зазначив Степанов.
Нагадаємо, 1 грудня секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що локдаун в Україні точно введуть. Наразі вирішують, коли саме.
Робота транспорту під час локдауну: хто та що казав раніше
- Арсен Аваков припускав, що під час повного локдауну в Україні можуть зупинити міжміське і залізничне сполучення.
- Водночас Степанов і раніше наголошував, що громадський транспорт продовжить працювати. Він зауважував, що ризик інфікування коронавірусом у напівпустому автобусі з дотриманням усіх протиепідемічних правил "дуже низький".
- У "Слузі народу" переконані, що зупинка громадського транспорту призведе до колапсу.
- Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що під час урядових нарад щодо введення локдауну в Україні не підіймали питання про закриття транспорту. Однак, обмежувати будь-який транспорт не планують.
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