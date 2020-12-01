Після введення локдауну в Україні зупиняти роботу громадського транспорту не планують. У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що таке обмеження не вплине на епідемічну ситуацію.

Про роботу транспорту за умови впровадження локдауну глава МОЗ Максим Степанов розповів в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.

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За словами Степанова, під час локдауну в громадському транспорті не виникатимуть так звані "години пік", тому порушень карантину майже не буде.

З погляду епідеміології, ми не вважаємо, що це вплине на показники захворюваності – незакриття транспорту,

– зазначив Степанов.

Нагадаємо, 1 грудня секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що локдаун в Україні точно введуть. Наразі вирішують, коли саме.

Робота транспорту під час локдауну: хто та що казав раніше