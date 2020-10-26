Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков вважає, що односторонній вихід України з мінських угод стане для України "самогубством". На його думку, домовленості потрібно модернізувати.

Олексій Резніков також пояснив, чому мінські угоди неможливо виконати на 100%. Про це політик розповів в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.

До теми Не потрібно чекати дива від "Мінська", – Резніков

Мінські домовленості: чому Україна не може відмовитись

На питання, чому Президент України Володимир Зеленський публічно не заявить про відмову від мінських угод, Резніков відповів: "Тому що відмовлятися від "Мінська" в односторонньому порядку – самогубство".

Цього робити не можна, бо це є політико-дипломатичними чотирьох країн - Німеччини, Франції, України та Росії. Водночас виконати мінські угоди на 100% неможливо,

– наголосив Резніков.

За його словами, "Мінськ" неможливо виконати повністю хоча б тому, що "спочатку повинен бути взятий під контроль кордон, а потім проведення місцевих виборів, а в "Мінську" написано навпаки". Резніков зазначив, що наразі мовиться лише про можливість та необхідність модернізації домовленостей.

Зверніть увагу! На думку Олексія Резнікова, мінські домовленості потребують модернізації. Проте, як базовий документ, вони можуть функціонувати. Скільки ще існуватиме "Мінськ" – залежатиме від комунікації між країнами "нормандського формату".



Раніше Резніков розповів, що причиною того, що в мінських домовленостях є дуже багато суперечливих моментів, є те, що їх підписували під великим тиском і в складній політичній ситуації. Урядовець охарактеризував умови – " з дулом біля скроні".