Це самогубство: Резніков пояснив, чому Україна не може одноосібно вийти з мінських угод
Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков вважає, що односторонній вихід України з мінських угод стане для України "самогубством". На його думку, домовленості потрібно модернізувати.
Олексій Резніков також пояснив, чому мінські угоди неможливо виконати на 100%. Про це політик розповів в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.
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Мінські домовленості: чому Україна не може відмовитись
На питання, чому Президент України Володимир Зеленський публічно не заявить про відмову від мінських угод, Резніков відповів: "Тому що відмовлятися від "Мінська" в односторонньому порядку – самогубство".
Цього робити не можна, бо це є політико-дипломатичними чотирьох країн - Німеччини, Франції, України та Росії. Водночас виконати мінські угоди на 100% неможливо,
– наголосив Резніков.
За його словами, "Мінськ" неможливо виконати повністю хоча б тому, що "спочатку повинен бути взятий під контроль кордон, а потім проведення місцевих виборів, а в "Мінську" написано навпаки". Резніков зазначив, що наразі мовиться лише про можливість та необхідність модернізації домовленостей.