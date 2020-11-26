Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Україна не буде відвойовувати силою окуповані території на Донбасі. І тому є кілька причин.

Деталі заяви Хомчака щодо силового варіанту повернення Донбасу

Як наголосив головнокомандувач ЗСУ, суто військового вирішення питання на Донбасі він не бачить і Генштаб ЗСУ також. Про це Хомчак заявив на зустрічі з журналістами, повідомляє "Новое время.

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Він пояснив, військове розв’язання є неможливими одразу з трьох причин. По-перше, Україна порушить міжнародне гуманітарне право у частині воєнних дій на території густозаселених районів.

"Ви знаєте, що таке Донбас. Коли один населений пункт одразу переходить у інший. Якщо почати там активні бойові дії, то одразу буде багато жертв серед цивільного населення. Жодна цивілізована країна нас не підтримає", – зауважив військовий.

По-друге, будуть серйозні жертви серед військових – за словами Хомчака, людські втрати від військової операції на Донбасі обраховуватимуться трьох-чотирьохзначними цифрами за просування на 3 – 5 кілометрів вглиб окупованих територій.

А по-третє, Росія візьме кількістю. Оскільки має сьогодні більше ресурсів.

"Тому ми зможемо взяти, те що захопимо раптово, завдати удари та утримати цю територію, але для цього потрібно щоб склалися умови", – додав він.

Хомчак додав, що не всюди населення підтримує українських військових, тому на ЗСУ чекають "постріли у спину", а всі військові пересування по Донецькій і Луганській областях "зливатимуться" на "ту сторону".

"Танк не встигає завестися, як інформація вже пішла", – підкреслив він.

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На його думку, тому треба ретельно прораховувати такі речі.