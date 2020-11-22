В Україні з 21 листопада набули чинності штрафи за відсутність масок. Але поліцейські ще поки не штрафують українців, натомість проводять із ними профілактичні бесіди.

Чому поліція не штрафує за відсутність масок

Відповідно до змін у законодавстві щодо штрафів за відсутність масок, поліцейські мають право на місці виносити відповідні рішення. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Києва.

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"Співробітники поліції у складі мобільних груп, які здійснюють перевірку дотримання карантинних обмежень, передусім є націленими на проведення профілактичної роботи серед громадян. Такі перевірки проводять у громадських спорудах і громадському транспорті.", – зауважили у керівництві столичної поліції.

Тут додають, що у межах таких профілактичних заходів правоохоронці:

роз'яснюють нові вимоги законодавства,

наголошують на необхідності не лише носіння засобів індивідуального захисту, але й правильного їх використання.

роздають громадянам захисні маски, хто їх не має.

Лише у випадку, коли громадяни не реагуватимуть на зауваження поліцейських і відмовлятимуться від використання засобів захисту, правоохоронці у межах своєї компетенції та відповідно до службових повноважень притягуватимуть таких правопорушників до відповідальності,

– констатували у Нацполіції Києва.

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Штрафи за відсутність маски: що відомо

Від суботи, 21 листопада, в Україні набрав чинності закон про штафи за відсутність маски.

За нього Верховна Рада проголосувала 6 листопада, а 19 числа документ підписав президент Зеленський.

Тепер відсутність маски на обличчі у громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину прирівнюється до адміністративної відповідальності. За це доведеться викласти від 170 до 255 гривень.

Водночас у законі прописано, маска має закривати рот і ніс.

За словами авторів, це закон має на меті запобігання поширенню коронавірусу. Також він сприятиме підвищенню соціальної відповідальності громадян і захисту їхнього здоров'я та життя, а також зменшенню кількості випадків зараження COVID-19.

Крім того, такі заходи мають допомогти запобігти неконтрольованому зростанню кількості хворих на COVID-19 та перевантаженню медичних закладів.



Штрафи за відсутність маски у громадських місцях / Інфографіка 24 каналу