У Європі орієнтуються на показники захворюваності на COVID-19, тому локдаун введуть саме на зимові свята. Проте в Україні орієнтуються на рейтинги – влада не хоче, щоб локдаун на початку січня викликав невдоволення громадян.

Однак коронавірус буде активно розповсюджуватися саме в період зимових свят, адже церква та сімейне застілля – це найбільш ризиковані місця для інфікування. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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Експерт зазначив, що відповідні дії щодо введення локдауну в Україні – це або некомпетентність, або популізм. У Німеччині запевнили, що чим пізніше вводити локдаун, тим гіршою стає ситуація із захворюваністю, сказав банкір.

Він додав, що через нестачу грошей на підтримку економіки, в Україні не ввели локдаун у листопаді, коли було потрібно. За його словами, найменша активність та шкода економіці може бути у випадку, якщо відповідні обмеження через COVID-19 введуть з 1 січня.

Наразі ми бачимо стандартний український підхід: "Давайте вже після свят",

– сказав Сергій Фурса.

Падіння ВВП у 2020 році

Інвестиційний банкір зауважив, що через пов'язану з COVID-19 кризу – у 2020 році масово падає ВВП. "На початку року план передбачав зростання ВВП на 3 – 4 %. В результаті карантинних обмежень та загального падіння світової економіки прогноз переглянули, він залишається незмінним у падінні приблизно 5 %", – розповів експерт.

Також він додав, що введення локдауну буде неприємністю саме для сфери послуг, однак зауважив, що загалом економіка втратить менше одного відсотка від ВВП. Згідно зі словами Сергія Фурси, локдаун не буде таким жорстким, як навесні, й тривати може набагато менше – через це його ефективність сумнівна.

Сергій Фурса про локдаун в Україні: дивіться відео

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