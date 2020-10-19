Сьогодні є запит з боку української армії щодо наступу на Донбасі. Більше того, це питання навіть відпрацьовують на навчаннях. Однак військові очікують, коли їм дадуть відповідну команду, оскільки є певні політичні моменти.

Армія чекає команди наступати на Донбасі, але потрібна інша тактика

Таку заяву зробив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос у коментарі ресурсу "Обозреватель".

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Річ у тім, що треба пояснювати, що, по-перше, є політичні нюанси у вирішенні цього питання, по-друге, щоб це здійснити, треба готуватися. Тут треба навіть змінити тактику. Якщо у 2014 році у нас була наступальна тактика, то з 2015 року – вже оборонна. Це питання треба піднімати на рівень,

– зауважив Кривонос.

За його словами, у 2019-му та в 2020 році на навчаннях питання щодо наступу відпрацьовували.

"Це додатково стимулює людей, тому що ми не тільки відпрацьовуємо питання оборони. У разі ухвалення певних політичних рішень з боку верховного головнокомандувача, президента України Володимира Зеленського за необхідності Збройні сили виконають наказ про звільнення наших територій", – підкреслив заступник секретаря РНБО.

На цьому тлі він додав, що командування загалом чекає на вдалий комплексний політичний, міжнародний, військовий момент для того, щоб йти в наступ.

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"Щодо оснащення, то питання покращення озброєння ЗСУ ще не вирішено. Багато питань, які треба вирішувати, і підходи до цього мають покращуватися. Не займатися показухою, а займатися практичним забезпеченням. І якраз тією технікою, яка є потрібною на цій війні", – констатував Кривонос.