Під контролем Володимира Путіна – російські військові у різних країнах світу. Дуже часто Кремль використовує приватні та часто неофіційні військові кампанії, які за своєю сутністю більше нагадують угрупування. Одна із таких – ПВК Вагнера.

Вони є в Сирії, Лівії, Судані, Центральній Африканській Республіці, Венесуелі, на Донбасі та навіть на Мадагаскарі. Детальніше про приватну військову компанію Вагнера – у програмі "Спецслужби" на 24 каналі.

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Армія привидів

Часто ПВК ще називають армією привидів. Адже їхнє існування жодного разу на офіційному рівні не визнавалося жодним російським високопосадовцем. А всі зв'язки уряду чи міністерства оборони Росії – відкидаються.

ПВК Вагнера – це найманці. Переважно особовий склад цього підрозділу набирають із колишніх російських військових у відставці. Критерії відбору досить суворі:

бойовий досвід;

добра фізична підготовка;

відмінне знання військової справи.

Роботу вони теж виконують не просту. Переважно, саме вагнерівців відправляють на найскладніші бойові завдання. І нерідко буває так, що вони просто мішені для розстрілу. Вони – ефективний інструмент гібридної війни. Адже фактично Росія може з легкістю запевнити, що її регулярна армія не причетна до бойових дій. На документах все й справді так. Вагнерівців класифікують приватною кампанією, яка нібито не існує і не має відношення до Міноборони. До речі, назву вони отримали завдяки своєму командиру Дмітрію Уткіну, чий позивний – Вагнер.

Довідка. Дмитро Уткін – підполковник запасу. Народився в Україні у місті Кропивницький в 1970 році. Нагороджений 4 орденами за Мужність. Журналісти-розслідувачі описували його як людину, яка дуже цікавиться історією Третього Рейху.

Ключові фігури у ПВК

Ще одна ключова фігура, пов'язана із ПВК Вагнера, Євгеній Прігожин, більше відомий як "Повар Путіна". Ще в юному віці він відсидів 9 років за грабунки та фінансові махінації. Вийшовши на свободу, почав займатися кейтерінгом – був постачальником хот-догів. Згодом відкрив мережу магазинів у Санкт-Петербурзі та розкрутився настільки, що відкривав елітні ресторани. Один із них – New Island. У 2001 році Прігожин познайомився із Володимиром Путіним. Він сервірував йому стіл і готував для нього їжу. Бізнесова жилка зіграла і Прігожин став наближеною до російського президента людиною. Відтоді в нього і з'явилася кличка "Повар Путіна".

Тренування вагнерівців

Вагнерівці тренуються на базі Головного розвідувального управління Генерального штабу Росії. Отримують відповідне фінансування, забезпечення і просто космічні зарплати. Достеменно невідомо, але за різними даними, сума коливається від 7 до 16 тисяч доларів. Крім тренувань в Росії, вони мають бази у тих країнах, куди їх відправляють на війну. За час проходження тренувального курсу, а, до речі, невідомо, скільки саме часу він триває, найманці встигають засвоїти навички володіння практично всіма видами зброї, які є у наявності російських військових.

Вони беруть участь у найрізноманітніших видах протистоянь у всьому світу. Спочатку вони тренувалися на Донбасі, а коли ситуація там трохи затихла, а Росія тільки почала вводити військових у Сирію осінню 2015 року, то їх перекинули туди. Хоча часто вони катаються між точками війни: з України в Сирію і навпаки,

– зазначив письменник та журналіст Джонатан Спаєр.

Чорна сторінка в українській історії

20 лютого 2014 року – чорна сторінка в Українській історії. Почалася окупація Криму: блокада стратегічно важливих об'єктів, захоплення адміністративних будівель. Активну участь у цьому взяли так звані "Зелені чоловічки". Вони отримали таке прізвисько через відсутність розпізнавальних знаків на формі. Тоді ще ніхто не здогадувався, але то були представники ПВК Вагнер. Завершивши свої справи у Криму, впевнившись, що вже російські військові справляться самотужки, вони пішли ще далі.



Становлення вагнерівців почалось з України / Колаж 24 каналу

Наступною точкою призначення став Донбас. Крім того, що вони воювали проти наших військовослужбовців, вагнерівці займалися селекцією. Тих, хто заважав встановленню так званих ЛДНР – відстрілювали. Переважно їхніми жертвами ставали проросійські бойовики, сепаратисти й ті, хто так хотів, щоб Росія прийшла на Донбас. Їхнє формування, розвиток і становлення починається саме з України. Тільки з початком війни на Донбасі у світі вперше почали говорити про існування такої структури, як ПВК Вагнер.

Заборонені види зброї

Навесні 2014 року почалися бої за Луганський аеропорт. Російський агресор гатив по українських військових із найрізноманітніших заборонених видів озброєння. Активну участь у цій бійні брали і бойовики Вагнер. Взагалі, вагнерівці були практично в кожній гарячій точці України. Вони не тільки займалися обстрілом українських позицій, а й працювали розвідниками та навіть катами: принижували і знущалися з полонених українців.

Вагнерівці заробили горезвісну славу завдяки своїй жорстокості. У 2017 році в ютубі з'явився відеозапис, де російські бойовики знущаються з сирійського чоловіка. Розслідувачі вважають, що то ймовірно представники ПВК Вагнер. Адже крім патчів на рукавах із надписами "Я просто зроблю тобі дуже боляче" – у них не було жодних розпізнавальних знаків.

Довідка. У боях за Луганський аеропорт взяли участь 72 вагнерівця. Українським військовим вдалося ліквідувати 15 осіб. До битви за Дебальцеве долучилися 205 найманців, з них – 21 ліквідовано. Всі імена, позивні та особисті імена зареєстровані Службою Безпеки України.

"Падіння" українського літака

Того ж таки 2014 року вагнерівці збили транспортний літак ІЛ-76 із військовими, що прямували на підкріплення до Луганського аеропорту. За майже 7 кілометрів від посадкової смуги, бойовики Вагнера випустили по повітряному судну 2 ракети ПЗРК. Іл-76 вибухнув у повітрі. 49 українських військовослужбовців загинули. На той час то була найбільша втрата з початку війни.

Про "падіння" українського літака російські ЗМІ заявляли чи не всіх своїх телеканалах. Звичайно ж, не визнаючи причетності. Розслідування, які проводили і українські, і закордонні журналісти не допомогли притягнути Кремль до відповідальності. Всі докази свідчили, що вони виготовлялися на російських заводах:

► серійні номери ракет;

► консерви від їжі;

► зброя;

► пускові установки;

► серійні номери речей.

Але в Москві замітанням слідів не сильно переймалися. Головне – з упевненістю на обличчі заявити, що вони не мають жодного відношення.

Відточування навичок в Україні

Для найманців Донбас – це хороша нагода відточити навички, щоб потім продовжити проштовхувати інтереси Росії в інших куточках світу. Наприклад, у ЦАР. Туди вагнерівців відправили вчити тамтешніх військових різним методикам ведення війни. До речі, у 2018 році, трьох російських журналістів, які займалися розслідуванням присутності вагнерівців у ЦАР – вбили. Вони намагалися дізнатися, чому саме найманці присутні там, і яким чином Євгеній Прігожин збирається використати бойовиків для видобутку корисних копалин та цінних металів там.

Після вбивства представників ЗМІ, Росія вкотре запевнила, що вона там ні до чого. Начебто у смерті журналістів винні самі ж журналісти через свою необачність, а існування Вагнера У Центральній Африканській Республіці відкинули взагалі. Путін скромно назвав їх бізнесменами.

Тільки якщо вірити російському законодавству, то такі бізнесмени, які є військовими, мають право працювати тільки на державу і тільки в інтересах своєї держави. Найманці взагалі заборонені, а за участь у збройних протистояннях Кримінальний Кодекс передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.

Правила секретності вагнерівців

А за вербування чи використання найманців на території чужої країни – взагалі можна сісти до 15 років. ПВК Вагнер настільки секретне відомство, що президент Росії може дозволити на весь світ заявляти про них все, що завгодно. Адже не факт, що підписавши контракт із вагнерівцями, боєць доживе до закінчення того самого контракту.

Цікаво, що правила секретності у бойовиків Вагнера аж занадто серйозні. Можливо, через це їх і називають привидами. Підписуючи контракт, бойовик зобов'язується упродовж 10 років не проголошувати терміну, місця і локації служби. Присягається беззаперечно виконувати усі накази і добровільно підписується, що в разі смерті – його тіло не передадуть родичам. Часто навіть родичі не знають, чим саме займається і де перебуває найманець. За розголошення інформації, бойовикам світить тюремне ув'язнення або ж смерть. Розслідувати убивство ніхто не буде. Немає Вагнера – немає і злочину.

Я не думала, що сина відправили на війну. Всі вважали, що він пішов допомагати людям. Нам по телевізору показують, що наші військові роздають супи, розвозять гуманітарну допомогу,

– розповіла мати російського найманця Фаїна Гаврілова.

Найактивніші дії – в Сирії

Найбільша і найактивніша присутність вагнерівців у Сирії. Там вони воюють на боці сирійського диктатора Башара Асада. Саме найманці виконують чорнову роботу. Їх посилають на найскладніші операції, а вже зачисткою і "добиванням" займається регулярна проасадівська армія. Сутички нерідко супроводжуються зіткненнями з американськими військовослужбовцями. Але протиставити новітнім технологіям ведення війни радянські зразки зброї доволі важко.



Башар Асад / Фото ТАСС

Тому вагнерівці нерідко гатять із засідок, аби не підставлятися під удари коаліційних сил. Хоча бувають і наступальні операції. Нерідко навіть успішні. Правда закінчуються вони плачевно. Адже кількість убитих найманців після таких дій рахують не одиницями і навіть не десятками, а сотнями.

Ніхто не знає, чому військовий помер

Оскільки ПВК Вагнер на документах не існує, то й ніхто не має знати чому помер військовослужбовець. У більшості випадків, їхні тіла спалюють або кидають гнити трупи в Сирії, щоб ніхто не дізнався причини смерті. Якщо ж найманця убивають на Донбасі, то в документах так і пишуть: "Помер у війні на Донбасі". Але побачити тіла своїх найманих загиблих чоловіків чи синів, можуть не всі росіянки. Адже більшість додому не привозять. Бувають і такі причини, що на відміну від Донбасу в Сирії великокаліберну зброю ніхто не забороняв. І коли американці підіймають у небо Апачі – від вагнерівців не залишається навіть слідів.

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У 2017 році у сирійському місті Дайр-ез-Заур бойовики Вагнера планували взяти під контроль американські позиції, наступаючи наземним шляхом: танки, бронетехніка і сотні найманців. Пентагон моментально розгорнув контрнаступальну операцію, але діяв набагато грамотніше – у повітрі. В небо піднялися Ф-15, Б-52, Апачі, АС-130, MQ-9 – ціла повітряна армада. Попередження для Кремля було більш ніж зрозумілим – забирайтеся, інакше ми відкриємо вогонь.

Відповідь Москви завжди стабільна: "Нас там немає". В результаті томагавками ліквідували від 200 до майже 700 вагнерівців. Водночас Росія не сказала жодного слова. Позиція залишалася чіткою – нас там немає.

Міжнародний розголос

Міжнародний розголос ця подія отримала практично одразу після того, як Пентагон і Держдепартамент провели пресконференцію, оголосивши про результати своєї контрнаступальної операції. З упевненістю заявили, що ліквідовано кілька сотень російських бойовиків, Росію поставити на місце. Але такі люди як Лавров і Захарова – теж на місці не сиділи. У відповідь зібрали свою конференцію.

Опубліковані Пентагоном авіаудари назвали нічим іншим як комп'ютерною графікою з відеогри, а жодних убитих чи хоча б поранених немає. Хоча пізніше визнали – убиті росіяни і справді є. Правда їх не сотні, а всього 5. Та й вони зовсім не військові, а цивільні. Тому Кремль почав звинувачувати американців в атаці на цивільне населення.

Бійці долучаються через зарплату

Все більше бійців долучаються до рядів Вагнера тільки через зарплати. Скільки вагнерівців насправді – порахувати доволі тяжко. Різні журналісти і різні видання намагалися провести підрахунки. Загалом цифри доходять до 6 тисяч найманців. І це при тому, що приблизно половину оперують в Сирії. Система ПВК Вагнер працює як конвеєр. Коли одних убивають, на їхні місця одразу приходять інші.

До речі, за даними видань, родини убитих найманців отримують компенсацію у вигляді 100 тисяч доларів і різні ордени за Мужність і так далі. Якщо ордени посмертно видають практично завжди (за умови, що тіло привезли), то от про грошові виплати відомо дуже мало.

Інструмент гібридної війни

ПВК Вагнер, як інструмент гібридної війни, часто використовують і в пострадянських країнах. В антиурядових протестах Білорусі їх теж помітили. Не важко здогадатися, чим насправді планували займатися вагнерівці. Але ха там що, до виконання роботи справа не дійшла.



Вагнерівці у Білорусі / Фото "Белсат"

У липні 2020 року білоруське держінформагентство "БелТА" повідомило про затримання 33 бойовиків ПВК Вагнера, які прибули до Білорусі нібито для здійснення провокацій та дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії. Пізніше Білорусь передала бойовиків Росії.

СБУ активно займається відстежуванням та ідентифікацією російських найманців. Практично щороку публікуються списки із все новими і новими іменами. Там є все:

імена родичів;

місце попередньої роботи;

позивні;

особові номери;

місця служби.

У списку нерідко можна побачити і громадян Білорусі. А ще повідомлялося, що ВПК Вагнер планував створити спеціальний підрозділ утворений із українців. Його планували використовувати для диверсійних операцій в так званих ЛДНР. Однак затія провалилися.

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Приватні військові компанії – це унікальний інструмент в умілих руках. Такі підрозділи є в розпорядженні практично кожної країни. ПВК Вагнер через розповсюдження в ЗМІ заведено вважати неабияким ефективним органом. Але як показала практика – це всього лише розхідний матеріал: інструмент у дуже кривих руках. Попри кошти, затрачені на їхню підготовку, зарплати, виплачені їм і їхнім родинам – їх не цінують, не поважають, а розпоряджаються ними як речима.

Зовсім інша справа – ВПК західних країн. Наприклад, США. Із 1997 року з'явилася так звана приватна військова кампанія Blackwater.