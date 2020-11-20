Проведення виборів на окупованому Донбасі у березні 2021 року передбачено "планом дій". Вибори – це нібито примушення Кремля до конкретизації.

"План дій по Донбасу" є тим самим планом "А", тобто реалізацією мінських домовленостей. Про це розповів речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович, повідомляє "Громадське".

До речі Ключове слово – миротворці, – Арестович про "план Б" щодо Донбасу

31 березня ми поставили, щоб вони (Росія — 24 канал) швидко відповідали на питання,

– зауважив речник.

За словами Арестовича, якби призначили дату виборів на 1 жовтня або 1 грудня 2021 року, то росіяни б сказали, що у них ще є 6 місяців для відповіді.

Річ у тім, що 9 грудня спливає рік з моменту мінських домовленостей. .

Чи готові жителі окупованих територій до виборів

Речник наголосив, що потрібно враховувати переселенців, які повернуться з підконтрольних територій туди. Арестович стверджує, що це від мільйона до 1,5 мільйона людей.

Тим більше, як запевняє Арестович, військові злочинці та найманці втечуть. Однак речник припускає, що на виборах можуть обрати представників ОПЗЖ.

Це не будуть найкращі вибори в історії України, але це буде примирення і початок реінтеграції цих територій,

– підсумував речник.

Зверніть увагу! Раніше українська делегація в ТКГ представила " План дій по Донбасу". Він містить 5 пунктів для закінчення війни. Зокрема, проведення місцевих виборів.



"План дій по Донбасу" / Інфографіка 24 каналу