Канали з пулу кума Путіна Віктора Медвечука ("112", ZIK і NewsOne) негативно впливають на українців. Водночас вони не транслюють чисту російську пропаганду. Тому, якщо їх відімкнути, багато хто з українців потрапить під вплив тієї самої жорсткої та технологічно якісної пропаганди Кремля. Так вважають у Офісі Президента.

Чому представники влади ходять на канали з пулу Медведчука: пояснення Офісу Президента

Як зауважив радник керівника ОПУ Михайло Подоляк, він негативно ставиться "до певних пулів телеканалів, які дивним чином займають позицію сусідніх держав". Мовиться передусім про їхнє ставлення до внутрішньої політики України та виборів. Про це Подоляк заявив у коментарі виданню "Бабель".

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"Не бажано, щоб такі канали взагалі мали можливість впливати на дуже хаотично налаштовану аудиторію", – наголосив він.

За словами Подоляка, власне 3 канали каналу з пулу Медведчука є такими, що негативно впливають на велику аудиторію.

Але, якщо ми будемо їх ізолювати, а вони все одно здійснюватимуть мовлення, то чверть населення перебуватиме під впливом чужорідної пропаганди. Ви вважаєте, це правильно? Ми зобовʼязані ходити та забирати ці 25 відсотків, доводячи свою правоту,

– наголосив радник Єрмака.

Він зауважив, що канали Медведчука не транслюють чисту російську пропаганду. Оскільки Кремль веде більш жорстку пропаганду, більш примітивну, але технологічно якісну. Вона – у них більш прямолінійна, а на цих каналах поводяться більш м'якіше.

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