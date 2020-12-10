Чому влада посилила карантин після Нового року: пояснення "Слуги народу"
Якби посилені карантинні обмеження ввели перед новорічними святами, то вони б не були достатньо ефективними. Попри заборону, люди все одно б їх порушували під час святкувань.
Через це б довелося посилювати карантин ще й у лютому 2021 року. Про це заявив очільник фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, повідомляє ТСН.
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За його словами, багато представників влади на місцях не підтримували впровадження жорстких обмежень на час святкування Нового року.
Через це компромісом стало посилення карантину з 8 січня 2021 року.
Обмеження під час локдауна: що заборонять
- Відвідувати заклади освіти, окрім дошкільних.
- Роботу кафе, барів, ресторанів, закладів розваг, ТРЦ, окрім купівлі товарів першої необхідності.
- Проведення культурно-масових заходів.
- Роботу салонів краси, закладів культури, фітнес-залів, басейнів.
- Відвідування музеїв, виставок, галерей, які не можуть забезпечити кількість відвідувачів у залі з розрахунку 1 особа на 10 квадратних метрів приміщення.
- Роботу продовольчих та непродовольчих ринків.
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