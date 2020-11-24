Найбільша в Україні громада в'єтнамців проживає у Харкові, де є буддистський храм (Пагода Чук Лам), навколо якого й гуртуються члени спільноти. Наступне за кількістю в'єтнамського населення місто — Одеса. На третьому місці — Київ.

Всього в Україні мешкає понад 4 000 в'єтнамців. Про це читайте в історії із циклу про національні спільноти Ukraїner.

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В’єтнамська діаспора по всьому світові почала активно формуватися з середини ХХ століття, у часи Першої та Другої індокитайських воєн. СРСР на той час вже мав усталені дипломатичні відносини з В'єтнамом.

Більшість в'єтнамців, які живуть сьогодні в Україні, приїхали працювати на заводах та фабриках у 1960 – 1990-х роках і врешті залишилися, поступово перевозячи з повоєнного В'єтнаму свої родини.

То Ань Тунг

"Тато розповідає, що його доля все одно приводить в Україну, де б він не був. Тут вони відчувають свободу. У В'єтнамі їм було жити важче морально, а тут — прямо в кайф", – розповів в'єтнамець То Ань Тунг або Толя, як його кличуть в Україні.

Про своїх забувати не треба, де б ти не народився, як би тебе не виховували, яку культуру ти б не прийняв. Тому я і своїм дітям розповідав би про свої традиції, – додав він.

Толя вже декілька років працює у ресторані азійської кухні в центрі Києва. В дорослому віці він на 2 роки переїхав до В'єтнаму, але там йому не дуже сподобалося.



Толі було 4 роки, коли він вперше поїхав до В'єтнаму / Фото Ukraїner

То Ань Тунг вважає, що кожному в'єтнамцю, народженому в іншій країні, важливо побувати на батьківщині своїх батьків, щоб зрозуміти, який він – рідний народ.

Нгуєн Тхай Тхань

Нгуєн Тхай Тхань або Лєна народилася в Києві. Спершу вона допомагала батькам вести торгівлю. Здобувши вищу освіту, тепер заробляє самостійно – працює фотографинею і є співзасновницею бренду одягу, який вони створили разом із друзями.

"В школі мене виховували за українськими традиціями, тобто так, як тут інші люди живуть. А вдома вже переключаєшся як в'єтнамка: не маєш цього українського вже. Я відчуваю себе українкою в'єтнамського походження", – підкреслила Лєна.

Дізнайтеся більше про життя в'єтнамців України: дивіться відео Ukraїner

Довідка. Ukraїner – волонтерський медіапроєкт, який у дослідницьких експедиціях відкриває справжню, несподівану, цікаву та автентичну Україну. Усі історії національних, етнічних спільнот в Україні та їхні дивовижні традиційні свята – у цьому плейлисті.