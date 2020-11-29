Голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що російська сторона на перемовинах блокує майже всі ініціативи щодо Донбасу. Стосується це і обміну полоненими.

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За словами очільника української делегації в Тристоронній контактній групі, Росія лише не блокує перемовини щодо режиму тиші на Донбасі. Натомість питання розмінування та розблокування контрольних пунктів в'їзду та виїзду вирішувати не хоче. Про це Кравчук заявив у ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Бо це російська сторона не прив’язує до певних передумов. Однією з таких передумов свого часу була постанова Ради про місцеві вибори, а зараз передумова – ухвалення дорожньої карти, яку підготували представники окупованих територій,

– зауважив Кравчук.

Водночас він додав, що певні результати переговорів є. Мовиться передусім про режим припинення вогню на Донбасі.

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