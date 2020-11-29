Чому та як Росія намагається завадити обміну полоненими: заява Кравчука
Голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що російська сторона на перемовинах блокує майже всі ініціативи щодо Донбасу. Стосується це і обміну полоненими.
Війна на Донбасі: докладніше про заяву Кравчука щодо блокувань Росії
За словами очільника української делегації в Тристоронній контактній групі, Росія лише не блокує перемовини щодо режиму тиші на Донбасі. Натомість питання розмінування та розблокування контрольних пунктів в'їзду та виїзду вирішувати не хоче. Про це Кравчук заявив у ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.
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Бо це російська сторона не прив’язує до певних передумов. Однією з таких передумов свого часу була постанова Ради про місцеві вибори, а зараз передумова – ухвалення дорожньої карти, яку підготували представники окупованих територій,
– зауважив Кравчук.
Водночас він додав, що певні результати переговорів є. Мовиться передусім про режим припинення вогню на Донбасі.
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Наступний обмін полоненими: що відомо
- Президент України Володимир Зеленський 3 листопада 2020 року попросив президента Червоного Хреста Петера Маурера посприяти обміну полоненими за формулою "всіх на всіх". Зокрема, допомогти узгодити з Росією списки бранців.
- Вже 5 листопада глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук запевнив, що наступний обмін полоненими між Україною та Росією має відбутися до 15 грудня.
- Остання заява про обмін полоненими була від речника української делегації в ТКГ Олексія Арестовича. Він повідомив, що обмін може відбутися до 24 грудня.
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