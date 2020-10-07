У Брюселі 6 жовтня відбувся саміт Україна – ЄС. В Євросоюзі вкотре наголосили, що в нашій країні і досі низка невирішених проблем. Насамперед мовиться про деолігархізацію, або боротьбу зі впливом приватних інтересів. На думку виконавчого директора міжнародного фонду "Відродження" Олександра Сушка, в ЄС бачать, що певні олігарних блокують рух до європейської інтеграції.

Попри те, що зв'язок великого бізнесу з політикою – не нова тема, саме в останні роки почала проявлятися тенденція до того, що олігархічні інтереси активно виступають проти зближення України з Європою. Про це експерт розповів в ефірі 24 каналу.

До теми Саміт Україна – ЄС: про що домовились сторони

За його словами, мовиться як про тих олігархів, які були проросійськими, так і про частину тих, хто донедавна сповідували щось на кшталт патріотичної позиції.

Виявилося, що європейський курс не дуже сумісний з інтересами деяких олігархів. Насамперед мовиться про коло Ігоря Коломойського та споріднених з ним політичних сил,

– відзначив виконавчий директор міжнародного фонду "Відродження".

Олександр Сушко зауважив, що вони відверто ведуть боротьбу з європейським вектором, зовнішнім управлінням. Підривають фактично всі спроби зближення України на рівні законодавства, активно критикують положення меморандуму про співпрацю між Україною та ЄС, за якими Україні надається макрофінансова допомога.

Відтак, мабуть, на це звернули увагу і в Брюсселі.

Про судову систему

Також представники Євросоюзу висловили зауваження щодо недостатнього прогресу у судовій реформі України. Експерт пригадав, що ці положення й раніше були записані в документах, зокрема, в меморандумі про надання макрофінансової допомоги.

І додав: насамперед мовиться про те, що українській стороні не вдалося досягнути прогресу у створенні незалежної судової системи, якій би довіряло суспільство. Тому зараз постає питання, щоб Україна зрештою перезавантажила й ті структури, які на сьогодні відіграють роль блокуючого інструменту.

Насамперед це Вища рада правосуддя, що складається з низки відомих судів, які фактично, за висновками експертів, блокують оновлення судової системи,

– зазначив Олександр Сушко.

На його думку, без радикального перезавантаження цього органу і перегляду його ролі в судовій системі України, неможливо розраховувати на прогрес. Про це перезавантаження вказано прямо в декларації саміту Україна – ЄС.

Також мовиться про незалежний відбір суддів. Наразі в Україні бракує інструменту, який би займався кваліфікаційною оцінкою роботи суддів, і якому б довіряли.

Він ствердив, що тут теж є проблема серйозного перегляду і принципів формування, і персонального складу таких органів. Зокрема, це стосується залучення іноземних експертів, які б не мали якихось конфліктів інтересів в Україні і могли б слугувати додатковим фільтром для проникнення недоброчесних суддів у судову систему. України.

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