Чому закрили справу "Роттердам+": прокурор стверджує про недостатню кількість доказів
Справу "Роттердам+" закрили нібито через те, що доказів детективів було недостатньо. Спроба НАБУ зняти зі справи прокурора, що прийняв рішення, є буцімто проявом незгоди.
Через недостатню кількість доказів підстав для складання обвинувального акта не було. Про це заявив старший прокурор групи прокурорів САП Віталій Пономаренко під час судового засідання 11 листопада, повідомляє "РБК-Україна".
До речі Справу "Роттердам+" поновлять: є рішення Антикорупційного суду
Що каже прокурор
За словами прокурора, залишилось єдине рішення – закрити кримінальне провадження. Пономаренко стверджує, що детективи НАБУ звернулися в суд для його відводу тільки тому, що саме він як старший прокурор групи прокурорів вирішив закрити справу.
Ця заява не пов'язана з наявністю передбачених КПК підстав для відводу, вона пов'язана з прийняттям конкретного процесуального рішення,
– переконує прокурор.
Як зазначив Пономаренко, говорячи, що прокурор був, на думку детективів, упередженим, вони заявляють відвід не групі прокурорів, а тільки одному, що прийняв рішення про закриття.
Що говорили в НАБУ
У НАБУ наголошували, що справу безпідставно закрив прокурор САП. При цьому він відкинув зібрані детективами докази.
Що відомо про справу "Роттердам+"
- За версією слідства, група людей з приватних теплогенеруючих компаній тиснули на керівництво НКРЕКП. Вони вимагали включити до тарифу на електроенергію витрати на доставку вугілля в Україну з портів Європи.
- Україна купувала паливо в Нідерландах, аби бути незалежною від окупованих територій.
- НАБУ у 2019 році повідомили про підозру 6 людям, зокрема, голові Нацкомісії Дмитру Вовку та Володимиру Бутовському. Слідці стверджували, що Вовк із групою розробили та прийняли необґрунтований регуляторний акт – так звану формулу "Роттердам+"
- Таким чином вони створили штучні умови, аби ціна на продаж електричної енергії на гуртовому ринку зросла. Через перехід України на новий ринок електроенергії з 1 липня 2020 року формула перестала діяти.
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