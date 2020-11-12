Справу "Роттердам+" закрили нібито через те, що доказів детективів було недостатньо. Спроба НАБУ зняти зі справи прокурора, що прийняв рішення, є буцімто проявом незгоди.

Через недостатню кількість доказів підстав для складання обвинувального акта не було. Про це заявив старший прокурор групи прокурорів САП Віталій Пономаренко під час судового засідання 11 листопада, повідомляє "РБК-Україна".

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Що каже прокурор

За словами прокурора, залишилось єдине рішення – закрити кримінальне провадження. Пономаренко стверджує, що детективи НАБУ звернулися в суд для його відводу тільки тому, що саме він як старший прокурор групи прокурорів вирішив закрити справу.

Ця заява не пов'язана з наявністю передбачених КПК підстав для відводу, вона пов'язана з прийняттям конкретного процесуального рішення,

– переконує прокурор.

Як зазначив Пономаренко, говорячи, що прокурор був, на думку детективів, упередженим, вони заявляють відвід не групі прокурорів, а тільки одному, що прийняв рішення про закриття.

Що говорили в НАБУ

У НАБУ наголошували, що справу безпідставно закрив прокурор САП. При цьому він відкинув зібрані детективами докази.

Що відомо про справу "Роттердам+"