Київський апеляційний суд 16 листопада скасував рішення про заочний арешт експрезидента Віктора Януковича. У суді пояснили, що прокурор не довів факт оголошення Януковича у міжнародний розшук.

Печерський суд, ухвалюючи рішення про заочний арешт, вчинив низку порушень. Про це повідомила пресслужба Апеляційного суду у фейсбуці.

До теми Апеляційний суд Києва скасував заочний арешт Віктора Януковича

Щодо експрезидента не розміщували повідомлення Інтерполу

Також сторона захисту надала інформацію, що щодо колишнього президента не розміщувалося повідомлення Інтерполу з "червоним кутом". Не розміщувався і внутрішній запит щодо оголошення міжнародного розшуку Януковича по лінії Інтерполу.

Стороною обвинувачення ані довідки, ані витягу із бази даних Інтерполу, які б підтверджували перебування підозрюваного Януковича у міжнародному розшуку ані слідчому судді Печерського районного суду міста Києва, ані суду апеляційної інстанції не надано,

– зазначили у суді.

Які порушення допустив Печерський райсуд

В оригіналі заяви сказано, що арешт Януковичу продовжили в межах строку досудового розслідування – тобто до 10 липня 2021 року. Проте у копії ухвали, яку продемонстрував захист, строку її дії немає.