П'ятий та шостий українські президенти не такі різні, як може здаватися. Що відмінного між Петром Порошенком та Володимиром Зеленським, а де вони діють абсолютно однаково – читайте далі.

Що відрізняє Зеленського від Порошенка

Зеленський дуже любить критикувати Порошенка і підкреслювати свою від нього відмінність. Детальніше – у відеоблозі "Право на гідність" на 24 каналі.

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Ви знаєте, що і мене важко назвати фанатом Порошенка, я критикував його багато і по ділу. Проте Порошенко звільнив Свинарчука (Гладковського) за тиждень після скандального розслідування про корупцію в Укроборонпромі.

Що відомо про скандал в Укроборонпромі? На початку 2019 року корупцію в оборонній сфері викрили розслідувачі Bihus.info. Журналісти з'ясували, що Гладковський разом зі своїм сином Ігорем та його бізнес-партнерами продавали Укроборонпрому деталі за завищеними цінами.



При тому, що ці запчастини були у десятки разів дешевшими – їх контрабандою возили з Росії або просто забирали зі складів для поламаних машин того ж Укроборонпрому. На початку 2019 року корупцію в оборонній сфері викрили розслідувачі Bihus.info. Журналісти з'ясували, що Гладковський разом зі своїм сином Ігорем та його бізнес-партнерами продавали Укроборонпрому деталі за завищеними цінами.При тому, що ці запчастини були у десятки разів дешевшими – їх контрабандою возили з Росії або просто забирали зі складів для поламаних машин того ж Укроборонпрому.



І це при тому, що у випадку з Порошенком та Свинарчуком, нагадаю, мовилося не про звинувачення правоохоронного органу, а про журналістське розслідування. Тобто інформацію, яка ще потребувала офіційного підтвердження.

Натомість Зеленський вже 2 тижні захищає Татарова. Мало того, що останнього не звільнено, президент усіма силами рятує його від підозри НАБУ.

Довідка. Неабиякий розголос у ЗМІ викликали повідомлення про ймовірну причетність Татарова до оборудок Укрбуду. У НАБУ готували підозру посадовцеві, втім у процес втрутилася генпрокурорка Венедіктова.

П'ятий президент не чекав такого підтвердження і звільнив Свинарчука. Можливо, Порошенко зробив це не через цінності, а зі страху програти вибори. Але він це зробив.

На відміну від Зеленського який, нагадаю, другий тиждень не звільняє Татарова. І на відміну від Свинарчука, інформація про корупційну оборудку Татарова оприлюднили не журналісти.

Схему описали працівники НАБУ і САП на засіданні Антикорупційного суду. Прокурор надав вичерпні докази, зібрані детективами. Ба більше, суд вже арештував одного з фігурантів оборудки, чим офіційно визнав підозру обґрунтованою.

Раніше я розповідав, чому особисте рішення Зеленського відмазувати Татарова – це постріл і собі, і країні в голову. І мені начхати на те, з якої мотивації президент це робить.

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Можливо, Зеленський просто не розуміє, що відбувається в нього ж під носом. Цитуючи президента: "Та какая разница". А, можливо, корупційний злочин, вчинений заступником голови його ж офісу, не є для президента проблемою.

Можливо, Зеленський вважає Татарова просто незамінним. Будь-який з цих мотивів свідчить про те, що Зеленському плювати як на закон та справедливість, так і на довіру українців, які повірили у його "переможемо корупцію".

До речі, на голови довірливим виборцям Офіс Зеленського вивалив наступне повідомлення: "Олег Татаров провів зустріч з членами робочої групи з питань реформування кримінальної юстиції".



Заступник голови Офісу Президента Олег Татаров / Фото UA online

В тому ж повідомленні ОП інформує, що Татаров якнайшвидше розробить зміни в процесуально кримінальний кодекс. Це той кодекс, по якому НАБУ Татарова доганяє, і в порушення якого Зеленський його захищає.

Таке враження, що цією історією Зеленський над усіма нами просто знущається. Аж такий відвертий, показовий захист свого корупціонера на очах всієї країни може собі дозволити лише політик, який зовсім не знає власного народу.

Ну ок, дізнається. Кучма дізнався. І Янукович також. Порошенко був достатньо розумним, аби не дізнатися, тому і звільнив Свинарчука. Зеленський не звільняє Татарова, тож думаю, що йому доведеться українців взнати.

Що спільного між Зеленським і Порошенком

Приклад різниці між Зеленським і Порошенком ми проговорили. А тепер для балансу наведу приклад, де їхні політичні команди діють абсолютно однаково. Це дуже простий і відомий випадок.

Спроба обманути суспільство з ніби-то поверненням відповідальності за брехню в деклараціях. Нагадаю, що і "слуги" Зеленського, і депутати Порошенка проголосували для себе улюблених покарання без тюрми.

Ба більше, за брехню до 9 мільйонів дозволили карати себе аж штрафом і громадськими роботами. І в цій ситуації депутати обох політиків діяли абсолютно однаково. Мені аж цікаво, що при цьому відчувають їхні виборці. А головне – як вони на це відреагують.

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Про відсутність справедливості

І насамкінець про жалюгідний стан справедливості в Україні. Стан, за який рівною мірою відповідає що Порошенко, що Зеленський.

На Волині засудили пенсіонерку за незаконні валютні операції. Вона посміла на ринку обміняла 73 гривень на 10 польських злотих і доблесний суд покарав злісну рецидивістку. У бабусі конфіскували 2 монети по 5 злотих і стягнули 420 гривень судового збору.

Зовсім інша справа, коли мовиться про "святих" суддів, депутатів і прокурорів, які збрехали про свої статки. В їхньому випадку суди роблять все можливе, аби відмазати колег по суспільному класу.

Наприклад, заступник керівника апарату Запорізького апеляційного суду приховала в декларації квартиру за 360 тисяч. Але суд вирішив, що вона нічого не порушила. Куди там їй братися до пенсіонерки-рецидивістки з її 73 гривнями.