Останнім часом змінилися голови Івано-Франківської, Одеської, Сумської, Миколаївської, Хмельницької та Харківської областей. Однак в Офісі Президента такі кадрові зміни не пов'язують із місцевими виборами, які нещодавно відбулися в Україні.

Пояснення ОПУ щодо кадрових змін серед голів обласних державних адміністрацій

Як зауважив заступник керівника президентської адміністрації Кирило Тимошенко, Зеленський неодноразово підкреслював, що основна вимога до голів держадміністрацій – показати результат роботи. Про це Тимошенко сказав у коментарі "РБК-Україна".

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Тому рішення про звільнення того чи іншого голови ОДА президент ухвалює тільки після оцінки роботи їхньої команди – що було зроблено або не було зроблено під час перебування на посаді,

– зазначив заступник голови ОПУ.

Він додав, що під час такої оцінки звертають увагу на:

розвиток соціальних проєктів,

поліпшення інфраструктури,

інвестиційну привабливість,

економічні показники регіонів,

те, як регіон протидіє епідемії COVID-19 і його співпрацю в цьому напрямку з місцевими органами.

"Є завдання побудувати ефективну роботу облдержадміністрацій для досягнення позитивних змін. Це робочий процес. Відбулася децентралізація, і велика відповідальність за реформи в країні перейшла до влади на місцях. Без конструктивної співпраці з регіонами неможливо досягти істотних змін на краще в країні", – підкреслив Тимошенко.

Рішення щодо більшості голів ОДА ухвалили ще до початку виборів

За даними ресурсу, в ОПУ не приховують, що рішення щодо більшості голів ОДА було ще до початку виборчого процесу. Однак звільняти їх до виборів не хотіли, щоб не розхитувати політичну обстановку в регіоні.

Хоча, як зізнається один із співрозмовників у команді Зеленського, деякі перестановки залишалися під питанням. Проте результати виборів стали "останньою краплею".

Зараз під час заміни обласних голів у Зеленського роблять наголос на більш сильні та досвідчені кандидатури.

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В Україні можуть замінити ще 4 голів ОДА

Мовиться, зокрема, про голову Запорізької ОДА. За даними видання, нинішнього керівника області Віталія Боговина "Слуга народу" хоче просунути на посаду очільника Запорізької обласної ради.

Крім того, може позбутися своєї посади голова Чернігівської ОДА Ганна Коваленко. Річ у тім, що вона зараз перебуває на останніх місяцях вагітності.

Також Крім найближчим часом можуть змінити очільників Дніпропетровської та Херсонської ОДА Анатолія Бондаренко та Юрія Гусєва відповідно. Останнього можуть призначити керівником Укроборонпрому.