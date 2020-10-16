Президент України Володимир Зеленський має право вести діалог із народом. І він обрав форму такого діалогу як Загальнонаціональне опитування.

Що таке народовладдя

Про це заявив перший віцеспікер Ради Руслан Стефанчук заявив у ефірі програми "Право на владу". Як підкреслив парламентар, коли ми говоримо про народовладдя, – це трошки більше, аніж право гарантоване Конституцією. Це навіть трошки більше, ніж загалом підхід, що основним сувереном в державі є український народ.

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Це ідеологія, що повинна пронизати всю країну. Тому президент, який оголосив це основним своїм підходом щодо формування державної політики, абсолютно логічно йде до того, що ініціює спілкування безпосередньо з народом України,

– зауважив він.

Наскільки є законним це опитування

Стефанчук підкреслив, що досі не почув жодної відповіді на питання, яку конкретну норму Конституції чи закону порушує таке опитування. Так, багато хто посилається на статтю 19 Конституції, але це положення стосуються виключно стосується державних функцій, які покладаються на особу як носія відповідного виду влади.

Зверніть увагу! Стаття 19 – Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

"Але ніхто не буде заперечувати, що президент має право вести фейсбук, твіттер, навіть попри те, що це не передбачено законом. Тому що є розуміння природного права та природної сили посади. Є одна річ – в нього є основна функція президента: виступати гарантом прав і свобод громадянина. І виходячи з цього, він веде свій діалог з народом", – підкреслив перший заступник голови парламенту.

За його словами, це рівнозначно тому, що він би вів свій діалог через соцмережі. Але він обрав таку форму. І він безперечно мав таке право, про це сказано і в Конституції.

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Всеукраїнське опитування 25 жовтня від Зеленського: основне

Про це президент заявив 13 жовтня у відеозверненні. Він зазначив, що складатиметься опитування з 5 питань і вони стосуватимуться того, що "люди обговорюють на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаються з друзями, батьками або таксистами" .

. Відомо, що опитування проходитиме біля виборчих дільниць, де стоятимуть волонтери з урнами. Імітуватиме вони бюлетені з питаннями та можливостями відповідей "Так" або "Ні".

Одна з керівників фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, зі свого боку, розповіла, що до процесу опитування точно не буде залучено ЦВК. Це буде більше волонтерський проєкт і державні гроші на нього не витрачатимуть.

Крім того, у Зеленського заявили, що це не є офіційно референдумом, тому не матиме прямих юридичних наслідків. "Але це не означає, що президент має спілкуватися з громадянами у форматі монологу".



5 питань, які запропонує Зеленський під час Всеукраїнського опитування 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу