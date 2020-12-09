Володимиру Зеленському не варто опиратися на "зручних" людей у своєму оточенні. Адже вони часто заводять його у пастку. Натомість президенту потрібно зібрати навколо себе команду фахівців.

Наразі такої команди поруч з главою держави немає, пояснив політтехнолог Сергій Гайдай в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі.

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Оскільки Зеленський був некомпетентним у політиці, адже прийшов у неї з іншої сфери, за його ефективну роботу повинен відповідати очільник Офісу Президента, вважає Гайдай.

Глава ОП, на його думку, мав би забезпечити цю компетенцію, надаючи президенту потрібну інформацію. Адже президент повинен бачити ситуацію максимально об'єктивно, не перебуваючи у "теплій ванні".

Я цього наразі не бачу по діях президента та його команди. Тому мені не здається, що я можу якимось чином поставити якісь плюси Єрмаку,

– пояснив політтехнолог.

Гайдай пригадав, як відбувалися реформи у Грузії. Вони не були ефектом лише бойового характеру Саакашвілі. Хоч він і робив чимало помилок, але поруч зібралася непогана команда.

"Там були дуже різні люди, вони були тверді у своїх переконаннях щось зробити. Я такої команди біля Зеленського не бачу. Тому він слабкий саме завдяки цьому", – наголосив експерт.

Зеленському потрібна нова команда, – Гайдай

Гайдай переконаний, що главі держави насамперед ніколи не варто кликати у політику чи політичну команду когось зі своїх знайомих.

Політтехнолог пояснив, що потрібно оточувати себе нехай і незнайомими людьми, але фаховими. Вони можуть не бути толерантними до президента, але вмітимуть казати йому "ні".

Зеленський такого не зробив, він не знайшов таких. Ба більше, зараз ці люди переважно критикують його. А його оточення каже йому, що це – ворог,

– зауважив Гайдай.

"У президента з'являються цікаві штампи про "проплачених експертів та журналістів", зараз вже будуть про "агентів Кремля". Тому йому потрібно подумати про іншу команду", – підсумував він.