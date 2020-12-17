Маніпуляція чи політична технологія: чому Зеленського назвали розчаруванням року
Про визнання Володимира Зеленського розчаруванням року, протести ФОПів, які розхитують політики, політичні амбіції Дмитра Разумкова – у програмі "6/9" з Артемом Овдієнком та Дарією Кудімовою говорив політолог Олег Саакян.
Також він розповів про ймовірну відставку Максима Степанова. Детальніше – читайте на 24 каналі.
Цікаво ОПЗЖ піарить російську вакцину: нардеп сказав, чи потрапить "Спутнік V" в Україну
Про Зеленського і розчарування року
Будь-яка очарованість буде змінюватись на розчарованість. Це навіть через об'єктивні обставини. Якщо говорити про природу українців, є стереотипні конструкції. Українцям у школі розповідають, що роль постаті і людина може все змінити, але не показують процеси і не змушують мислити. Просто кажуть: "Богдан Хмельницький взяв, підняв і звільнив Україну".
Нове покоління теж живе тим, що можна обрати людину і все зміниться. Або ж зняти погану людину і все запрацює. Тому і в нашої влади часто лава запасних коротка: на 6, 8, 10 місяців стоїть людина і чекають змін, а на систему проблеми не дивляться.
Коли з'являється така соціологія – вона маніпулює і використовує ці стереотипні конструкції. Сама поява такої соціології наприкінці року – це вже політичні технології. Ба більше, опитування в такій конструкції іншого результату не дасть. Той, хто найбільш рейтинговий – він і буде найбільшим розчаруванням. Якщо щодо Віктора Медведчука у суспільстві немає жодних очікувань – то він і набере 2,5%.
Якщо поставити Вакарчука, Медведчука, Порошенка і Зеленського, до прикладу, то люди вже будуть порівнювати. Тоді з'явиться картинка, чи довіряють люди і чи готові проголосувати.
А розчарування – що це за категорія? Це тимчасове. Сьогодні моє найбільше розчарування – Верховна Рада, бо як можна було призначити Сергія Шкарлета на посаду очільника Міносвіти? Однак це ж сьогодні, а завтра щось інше станеться. Якби минулого тижня запитали – тоді б сказали, що найбільшим розчаруванням є капелюх на ялинці. Це не та категорія, якою можна оцінювати політиків.
Про політичні амбіції Разумкова
У Дмитра Разумкова 100% є політичні амбіції. Інакше він не йшов би на посаду спікера. Ба більше, він досвідчена політична та політтехнологічна людина, тому я не думаю, що зараз у нього є президентська амбіція, адже є ще крісло прем'єр-міністра, якщо говорити на тій же вертикалі.
Я думаю, що після президента Зеленського цілком ймовірно, що політичним камікадзе можуть ставати і президенти. Я думаю, що Разумков достатньо розумна людина для того, щоб зараз диверсифікувати свої ризики і точно не створювати собі зайвих ворогів.
До теми Присяга під крики "Ганьба" і спільні селфі: Разумков прогнав Шкарлета з трибуни Ради – відео
Про протести ФОПів
Думаю, що там дійсно є невеличке ядро підприємців, яким дійсно наболіло, але поруч з тим я розумію, що там є і привезені люди. Підсумок такий:
- підсвітка медіа цієї подій – штучна політична;
- частина акцій – штучно організована.
Однак проблема дійсно існує. І те, що її сьогодні використовують – це лише підтвердження того, що вона є і владі треба звертати на неї увагу. Протести ФОПів розхитані політиками, бо ці акції розпочалися ще тоді, коли пакет не було прийнято і коли касові апарати не були відтерміновані.
Про ймовірну відставку Степанова
Навіщо знімати зараз людину з цього електричного стільця, якщо він ще не допрацював? Цифри підіймаються. От коли локдаун пройде, потрібно буде знаходити цапа-відбувайла.
Тим паче, що по медичній системі одного лише кисню достатньо, аби таке зняття було виправдане. Ми розуміємо, що там недопрацювали значно. Різні відомства, зокрема МОЗ
Поділитися новиною