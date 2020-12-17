Про визнання Володимира Зеленського розчаруванням року, протести ФОПів, які розхитують політики, політичні амбіції Дмитра Разумкова – у програмі "6/9" з Артемом Овдієнком та Дарією Кудімовою говорив політолог Олег Саакян.

Також він розповів про ймовірну відставку Максима Степанова. Детальніше – читайте на 24 каналі.

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Про Зеленського і розчарування року

Будь-яка очарованість буде змінюватись на розчарованість. Це навіть через об'єктивні обставини. Якщо говорити про природу українців, є стереотипні конструкції. Українцям у школі розповідають, що роль постаті і людина може все змінити, але не показують процеси і не змушують мислити. Просто кажуть: "Богдан Хмельницький взяв, підняв і звільнив Україну".

Нове покоління теж живе тим, що можна обрати людину і все зміниться. Або ж зняти погану людину і все запрацює. Тому і в нашої влади часто лава запасних коротка: на 6, 8, 10 місяців стоїть людина і чекають змін, а на систему проблеми не дивляться.

Коли з'являється така соціологія – вона маніпулює і використовує ці стереотипні конструкції. Сама поява такої соціології наприкінці року – це вже політичні технології. Ба більше, опитування в такій конструкції іншого результату не дасть. Той, хто найбільш рейтинговий – він і буде найбільшим розчаруванням. Якщо щодо Віктора Медведчука у суспільстві немає жодних очікувань – то він і набере 2,5%.

Якщо поставити Вакарчука, Медведчука, Порошенка і Зеленського, до прикладу, то люди вже будуть порівнювати. Тоді з'явиться картинка, чи довіряють люди і чи готові проголосувати.

Довідка. Головним розчаруванням 2020 року президента Володимира Зеленського назвали 42% українців. Про це свідчить опитування соціологічної служби Центру Разумкова.

А розчарування – що це за категорія? Це тимчасове. Сьогодні моє найбільше розчарування – Верховна Рада, бо як можна було призначити Сергія Шкарлета на посаду очільника Міносвіти? Однак це ж сьогодні, а завтра щось інше станеться. Якби минулого тижня запитали – тоді б сказали, що найбільшим розчаруванням є капелюх на ялинці. Це не та категорія, якою можна оцінювати політиків.

Про політичні амбіції Разумкова

У Дмитра Разумкова 100% є політичні амбіції. Інакше він не йшов би на посаду спікера. Ба більше, він досвідчена політична та політтехнологічна людина, тому я не думаю, що зараз у нього є президентська амбіція, адже є ще крісло прем'єр-міністра, якщо говорити на тій же вертикалі.

Я думаю, що після президента Зеленського цілком ймовірно, що політичним камікадзе можуть ставати і президенти. Я думаю, що Разумков достатньо розумна людина для того, щоб зараз диверсифікувати свої ризики і точно не створювати собі зайвих ворогів.

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Про протести ФОПів

Думаю, що там дійсно є невеличке ядро підприємців, яким дійсно наболіло, але поруч з тим я розумію, що там є і привезені люди. Підсумок такий:

підсвітка медіа цієї подій – штучна політична;

частина акцій – штучно організована.

Однак проблема дійсно існує. І те, що її сьогодні використовують – це лише підтвердження того, що вона є і владі треба звертати на неї увагу. Протести ФОПів розхитані політиками, бо ці акції розпочалися ще тоді, коли пакет не було прийнято і коли касові апарати не були відтерміновані.

Детальніше про проблему – читайте тут.

Про ймовірну відставку Степанова

Навіщо знімати зараз людину з цього електричного стільця, якщо він ще не допрацював? Цифри підіймаються. От коли локдаун пройде, потрібно буде знаходити цапа-відбувайла.

Тим паче, що по медичній системі одного лише кисню достатньо, аби таке зняття було виправдане. Ми розуміємо, що там недопрацювали значно. Різні відомства, зокрема МОЗ

Про те, чому міністра охорони здоров'я Максима Степанова не звільнять – читайте за посиланням.