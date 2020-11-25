Риба корисна і дає нашому організму ряд нутрієнтів, які практично неможливо отримати в потрібних кількостях з других видів продуктів.

Основа здоров'я людини – харчування. Скажи, що ти їси і я скажу, що у тебе зі здоров'ям – так можна перефразува. Зверніть увагу! Смачніше та корисніше: найкращі способи вживати фрукти і не набирати вагу Чому варто їсти морську рибу зокрема жирну? З точки зору харчової цінності риба перевершує м'ясо за деякими параметрами. Наприклад, в ній менше, ніж в м'ясі, кількість сполучної тканини, тому вона швидше і легше перетравлюється. Більш високу харчову цінність має жирна морська риба. І ось чому.

Риба, як і м'ясо, і птиця містить якісний, повноцінний за амінокислотним складом білок. Морська риба багата таурином, амінокислотою, яка володіє широким спектром дії на організм людини. Таурин сприяє травленню і виробленню жовчі у печінці, підтримує оптимальну роботу печінки, зв'язує та виводить токсичні речовини і продукти обміну з організму. Він має антиоксидантну активність. Мала кількість таурину в їжі розцінюється як фактор ризику обмінних захворювань. Таурин вже давно хімічно виділений і застосовується як лікарський препарат.

Ще однією перевагою жирної морської риби є вміст в ній вітаміну D і омега-3 жирних кислот. Без риби важко забезпечити їх необхідну кількість в нашому раціоні. І якщо основна кількість вітаміну D утворюється в організмі, то омега-3 жирні кислоти в ньому не виробляються і повинні надходити з їжею. Вони діють як серцевий протектор, значно знижуючи ризик розвитку ішемічної хвороби серця.

Крім того омега-3 жирні кислоти сприятливо впливають на зір і роботу головного мозку. Дослідження показали, що у літніх людей вживання риби покращує мозкові функції, знижує ризик розвитку хвороби Альцгеймера, а також підтримує функціонування сірої речовини, впливаючи на пам'ять і емоції. Крім того, люди, які регулярно їдять рибу, також значно рідше страждають від депресії.

Ще одна важлива перевага морської риби, як і практично всіх морепродуктів – наявність в ній йоду. Відомо, що цей елемент необхідний для забезпечення нормальної функції щитовидної залози.

Яку рибу вибрати?

Важливе питання.

На жаль, ми часто чуємо, що риба є джерелом шкідливих важких металів, що накопичуються в нашому організмі, що вона вирощена на гормонах і антибіотиках, а це, безумовно, може викликати проблеми зі здоров'ям. Так, деякі види дійсно вирощують на фермах. На жаль, забруднення навколишнього середовища, використання добрив і засобів захисту рослин, а також інтенсивне розведення риби впливають на якість і безпеку її м'яса і знижують поживну цінність. Крім того, на рівень накопичення токсичних речовин впливають розмір риби і її вік. А що ж найпопулярніший лосось? За опублікованими даними він містить відносно мало ртуті, але досить багато діоксинів і пестицидів. А ще в фермерському лососі більше омега-6 жирних кислот і менше омега-3 ніж в дикому.

Важливо знати, що не всі види риб містять велику кількість забруднюючих речовин. Менше їх в тих, які виловлюють у відкритих морях і океанах, далеко від промислових районів – скумбрія, дрібний жирний оселедець, сардина, тюлька.

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Тому не варто повністю відмовлятися від риби. Вона корисна і дає нашому організму ряд нутрієнтів, які практично неможливо отримати в потрібних кількостях з других видів продуктів.

Корисно їсти жирну морську рибу кілька разів на тиждень. Її можна готувати на пару, запікати, тушкувати, використовувати в супах, готувати рибні котлети і запіканки, додавати в салати в слабосоленому вигляді… Варіантів безліч. А смажену рибу і фіш-бургери зі списку здорових страв краще виключити.

Вибирайте продукти свідомо, харчуйтесь здоровіше!

Джерело: Facebook