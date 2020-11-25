Українські військові 24 листопада біля Авдіївки не відкрили вогонь у відповідь, бо сподівалися врятувати пораненого воїна. Медики боролися за життя В'ячеслава Мінкіна, однак від отриманих травм герой помер.

Командир бригади віддав наказ евакуювати пораненого військового. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, повідомляє 24 канал.

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Коли я запитав керівника бригади, чому не відкривався вогонь, він відповів, що після ураження снайперським вогнем боєць залишався живим, тому військовослужбовця евакуювали. Командир вирішив, що життя важливіше,

– розповів Хомчак.

Головнокомандувач ЗСУ також наголосив, що вважає таке рішення правильним.

Що ще сказав Хомчак

Право командира ухвалювати на місці рішення – одна з ідеологічних засад НАТО.

Коли російські бойовики вбили 2 українських воїнів, ЗСУ обстріляли позиції ворога з мінометів.

Росія відправила на Донбас приблизно 12 груп снайперів. Головним завданням бойовиків є створення провокацій на передовій. Такими діями вони намагаються викликати вогонь у відповідь.

Коли снайпер поранив українського воїна, й побратими почали надавати йому допомогу, відразу пролунали інші постріли.

Зауважте! З 27 липня на Донбасі діє режим тиші. Однак російські бойовики постійно його порушують. Детальніше про війну на Донбасі можна прочитати тут.