Чорна п'ятниця: скільки грошей витратять українці – свіже опитування
Майже 70% українців цьогоріч не збираються робити покупки в період "чорної п'ятниці". Спеціальними пропозиціями хочуть скористатися лише 12% опитаних. Що цікаво, 7% жителів України взагалі не знають, що таке "чорна п'ятниця".
Як мінімум кожен десятий українець скористається знижками в період "чорної п'ятниці". Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.
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Скільки грошей українці готові витратити
Результати опитувань свідчать, що більшість українців збираються робити покупки в період "чорної п'ятниці", але 46% опитаних ще не визначилися, скільки грошей витратять.
Натомість 42% готові витратити до 5000 гривень:
- 12% – до 1000 гривень;
- 17% – від 1000 до 3000 гривень;
- 13% – від 3000 до 5000 гривень.
Понад 5000 гривень готові витратити 13% потенційних учасників розпродажів:
- 6% готові витратити від 5000 до 7000 гривень;
- 3% – від 7000 до 9000 гривень;
- 4% – більш ніж 9000 гривень.
Скільки грошей готові витратити українці у "чорну п'ятницю" 2020 року / Інфографіка R&B Group
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