Майже 70% українців цьогоріч не збираються робити покупки в період "чорної п'ятниці". Спеціальними пропозиціями хочуть скористатися лише 12% опитаних. Що цікаво, 7% жителів України взагалі не знають, що таке "чорна п'ятниця".

Як мінімум кожен десятий українець скористається знижками в період "чорної п'ятниці". Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Читайте також Як працюватимуть ТРЦ Києва на Чорну п'ятницю

Скільки грошей українці готові витратити

Результати опитувань свідчать, що більшість українців збираються робити покупки в період "чорної п'ятниці", але 46% опитаних ще не визначилися, скільки грошей витратять.

Натомість 42% готові витратити до 5000 гривень:

12% – до 1000 гривень;

17% – від 1000 до 3000 гривень;

13% – від 3000 до 5000 гривень.

Понад 5000 гривень готові витратити 13% потенційних учасників розпродажів:

6% готові витратити від 5000 до 7000 гривень;

3% – від 7000 до 9000 гривень;

4% – більш ніж 9000 гривень.



Скільки грошей готові витратити українці у "чорну п'ятницю" 2020 року / Інфографіка R&B Group

Зверніть увагу! Опитування проводили з 16 по 25 жовтня 2020 року. Загалом вдалося опитати 1800 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих територій. З людьми проводили особисте інтерв’ю, максимальна похибка вибірки – 2,4%.