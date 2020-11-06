Міністр охорони здоров’я Максим Степанов спростував введення в Україні чорної зони карантину. За його словами, ніхто не пропонував запроваджувати їх.

Він попросив людей, що розповсюджують такі фейки, розповідати та поширювати достовірну інформацію. Про це Степанов сказав під час брифінгу МОЗ, передає 24 канал.

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Так, у Степанова запитали, чи розглядає МОЗ введення в дію чорних карантинних зон, які нібито обговорюють в Офісі Президента. Відповідаючи на це запитання, міністр посміхнувся та сказав:

Знаєте, мене дивує, з якою швидкістю у нашій країні розповсюджуються такі фейки. Таке не обговорювалося, ніяких чорних зон ніхто не пропонував запроваджувати. В мене прохання до людей, що розповсюджують таку нісенітницю, – краще поширюйте правдиву інформацію… Щодо госпіталізації, щодо неможливості самолікування.

Звідки з'явилась інформація про чорну зону карантину: коротко