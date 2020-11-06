Дивує, з якою швидкістю у нас ширяться фейки, – Степанов про чорну зону карантину
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов спростував введення в Україні чорної зони карантину. За його словами, ніхто не пропонував запроваджувати їх.
Він попросив людей, що розповсюджують такі фейки, розповідати та поширювати достовірну інформацію. Про це Степанов сказав під час брифінгу МОЗ, передає 24 канал.
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Так, у Степанова запитали, чи розглядає МОЗ введення в дію чорних карантинних зон, які нібито обговорюють в Офісі Президента. Відповідаючи на це запитання, міністр посміхнувся та сказав:
Знаєте, мене дивує, з якою швидкістю у нашій країні розповсюджуються такі фейки. Таке не обговорювалося, ніяких чорних зон ніхто не пропонував запроваджувати. В мене прохання до людей, що розповсюджують таку нісенітницю, – краще поширюйте правдиву інформацію… Щодо госпіталізації, щодо неможливості самолікування.
Звідки з'явилась інформація про чорну зону карантину: коротко
- Зауважимо, що інформацію про чорну зону карантину в Україні напередодні поширила низка ЗМІ. Журналісти посилалися і на джерела в Офісі Президента, і в МОЗ.
- Мовляв, там казали: поняття "чорна зона" – це лише робоча назва червоної, яка діє в Україні ще з літа. Втім, вона не передбачатиме пом’якшень, а усі заборони в ній діятимуть беззаперечно.
- Цікаво, що ці слова перегукуються із тим, що 5 листопада сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він зауважив, що МОЗ рекомендуватиме уряду посилити обмеження у червоній зоні карантину.
- Зокрема, – якщо у червоному регіоні кількість інфікованих перевищить показник 320 на 100 тисяч населення і показник тестування позитивних результатів перевищить 20% від усіх протестованих, МОЗ пропонує обмежити та не дозволяти вибирати протиепідеміологічні обмеження, а застосовувати повністю весь перелік.
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