Через стрімке збільшення кількості хворих на коронавірус влада посилить карантин у найбільш проблемних регіонах. Зокрема, у тих, які вже перебувають у червоній зоні. Такі регіони посадовці називають чорною зоною.

Найближчим часом уряд може запровадити в Україні чорну карантинну зону. Про це з посиланням на власні джерела у Міністерстві охорони здоров'я повідомляє "Обозреватель".

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Що таке чорна зона

Поняття "чорна" зона, за словами джерела, це лише робоча назва червоної, яка діє в Україні ще з літа.

Чорна зона – це не щось таке "вау супер". Це та сама червона, але без пом'якшень. Її запроваджуватимуть у регіонах, де кількість хворих перевищуватиме 320 на 100 тисяч населення, а позитивне тестування буде більш як у 20% від усіх протестованих,

– пише "Обозреватель"

Там не працюватимуть ні дитячі садки, ні школи. На скільки часу вводитимуть такий локдаун – поки невідомо.

Карантин вихідного дня

Другий сценарій посилення карантину, який є досить реальним, – карантин вихідного дня. За даними ЗМІ, МОЗ та Кабмін вважають, що такий варіант найкращий для бізнесу і представників влади.

Карантин вихідного дня передбачає:

обмеження відвідування торговельно-розважальних центрів та фудкортів,

фудкорти працюватимуть тільки на виніс.

розважальні заклади та фітнес-центри будуть зачині,

магазини у ТРЦ працюватимуть, проте з дотриманням вимог – 1 людина на 20 квадратів,

якщо ж ці заходи не допоможуть – посилення карантину триватиме далі.

Завдання – будь-яким способом зменшити кількість інфікованих. Бо до ситуації, коли потрібно вибирати, кого рятувати, залишилося 4 – 5 тижнів. Коли лікарні перестануть приймати, реакція суспільства буде набагато гіршою,

– підсумував "Обозреватель".

Водночас запровадження комендантської години наразі не розглядають. Для цього в державі потрібно ввести надзвичайний стан.

Зверніть увагу! 4 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що повний локдаун в державі вводити не будуть.