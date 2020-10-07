Під час розслідування авіакатастрофи Ан-26 виявили грубі порушення у виконанні польотних завдань та в організації польотів загалом. Також вдалося з'ясувати деталі розмов епікажу.

Можна констатувати, що за результатами дешифрування бортових самописців вдалося повністю відновити трагічний шостий політ літака Ан-26Ш. Про це в фейсбуці повідомив голова урядової комісії з питань розслідування авіакатастрофи віцепрем’єр Олег Уруський.

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Розшифрування чорних скриньок Ан-26: що відомо

За його словами, з’ясували зміст перемовин – як між членами екіпажу, так і з керівництвом польотів.

Встановили технічну причину нештатної роботи лівого двигуна та спрацювання датчика падіння тиску по "ИКМ" (вимірювач крутного моменту).

Це трапилося у результаті відмови в роботі одного з блоків системи управління двигуна.

Розслідування засвідчило наявність грубих порушень, як у виконання польотних завдань, так і в організації польотів загалом,

– підсумував Уруський.

Перспективи розслідування

Віцепрем’єр також додав, що наразі урядова комісія з розслідування причин катастрофи літака Ан-26Ш продовжує свою роботу.

Міністерство оборони має завершити власне службове розслідування 12 жовтня. Згодом матеріали передадуть до військових комісаріатів.

Приблизно після 15 жовтня 2020 року планують розпочати процес виплат компенсацій сім’ям загиблих.

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Що відомо про авіакатастрофу Ан-26

Військовий літак Ан-26 розбився під час навчального польоту 25 вересня.

Трагедія трапилася біля Чугуєва на Харківщині.

Загинули 19 курсантів та 7 офіцерів.

Врятуватися вдалося лише одному курсантові – В'ячеславу Золочевському.

Чорні скриньки з літака вже розшифрували.

Від 2 жовтня після низки експертиз рідним почали видавати тіла загиблих.



Авіакатастрофа біля Чугуєва 25 вересня / Інфографіка 24 каналу