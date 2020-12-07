У Чорнобильській зоні запустять 4G: як це рятуватиме від пожеж
Покриття мобільним зв'язком у Чорнобильській зоні допоможе пожежникам гасити вогонь у віддалених районах. Окрім того, мобільний зв'язок та інтернет фіксуватимуть рівень пожежної безпеки у Зоні.
Фахівці створять спеціальну систему моніторингу пожежної безпеки. Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський, повідомляє пресслужба відомства.
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Система складатиметься з відеокамер та тепловізорів. Вони оперативно визначатимуть місця виникнення пожеж.
Окрім того, мобільний зв'язок допоможе туристам, які подорожують у Зону.
Відтепер 70% території охоплено зв'язком у стандарті 2G і ще 45% території матиме 4G покриття. Нещодавно на території зони відчуження було встановлено базову станцію,
– наголосив Абрамовський.
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