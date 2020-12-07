Покриття мобільним зв'язком у Чорнобильській зоні допоможе пожежникам гасити вогонь у віддалених районах. Окрім того, мобільний зв'язок та інтернет фіксуватимуть рівень пожежної безпеки у Зоні.

Фахівці створять спеціальну систему моніторингу пожежної безпеки. Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський, повідомляє пресслужба відомства.

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Система складатиметься з відеокамер та тепловізорів. Вони оперативно визначатимуть місця виникнення пожеж.

Окрім того, мобільний зв'язок допоможе туристам, які подорожують у Зону.

Відтепер 70% території охоплено зв'язком у стандарті 2G і ще 45% території матиме 4G покриття. Нещодавно на території зони відчуження було встановлено базову станцію,

– наголосив Абрамовський.

Зверніть увагу! Пожежі у Чорнобильській зоні спалахнули 4 квітня 2020 року. До ліквідування вогню залучили працівників ДСНС та авіацію. Детальніше про трагедію читайте тут.