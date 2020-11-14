Уряд Чорногорії схвалив нові карантинні обмеження через збільшення кількості хворих на коронавірус. Так, з 14 листопада по 1 грудня в країні діятиме комендантська година та заборона міжміських поїздок у вихідні.

Комендантська година діятиме у державі з 21:00 по 05:00 щодня. У цей час людям заборонено виходити з дому. Винятки становлять лише ситуації, коли особа йде на роботу, у лікарню чи допомогти близьким. Про це повідомляє CDM.

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Що заборонили у Чорногорії

Уряд також заборонив населенню ходити у гості. Відвідувати можна лише рідних.

Пересуватися вулицями дозволено лише у групах з не більше ніж 4 осіб.

Магазини та заклади харчування повинні закриватися до 8 години вечора.

Крім того, працівники ресторанів мають контролювати, щоб люди дезінфікували на вході руки, а маску знімали лише під час споживання їжі.

У закладах харчування за одним столиком можуть сидіти не більше 4 осіб.

Столи повинні стояти на відстані не менше 2 метрів та бути розділені органічним склом.

Тренування групами у спортзалах заборонені. Кількість відвідувачів має бути не більше 1 особи на 10 квадратних метрів.

У вихідні виїжджати за межі своїх муніципалітетів заборонено.

Усі приватні святкування, церемонії та релігійні зібрання заборонені. Служби у церквах можна проводити лише без вірян.

Люди з міст, де бари закрили, їдуть в інші міста. Це приклад особистої безвідповідальності. Потрібно розуміти, у якій ситуації ми опинилися, і дотримуватися дуже простих правил,

– сказав очільник МОЗ Кенан Храпович.

За словами директора Інституту громадського здоров’я Бобана Мугоша, ситуація у Чорногорії стає "драматичною". Фахівці наполягають на запровадженні жорсткого локдауну.

Зверніть увагу! Станом на 14 листопада коронавірусом у Чорногорії заразилися 26 109 людей. З них 377 інфікованих померли, а 16 904 – вже одужали. Наразі продовжують хворіти 8 828 людей.