Масштабне загоряння літнього майданчика ресторану "Фонтан" у відомому курортному містечку Одеської області 22 жовтня почалося близько 17:00. За кілька хвилин вогонь вже загасили, але тераса була спалена вщент.

Про потужну пожежу, яка сталася у центрі Чорноморську на проспекті Миру, 20/1, повідомляє "Думская" із посиланням на ДСНС регіону. Як виявилося, вогонь палав на площі у 25 квадратних метрів.

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За даними вогнеборців, повідомлення про пожежу надійшло до них о 17:04. Вже за 14 хвилин вогонь було ліквідовано.



Рятувальники швидко впоралися із загорянням у Чорноморську / Фото Думская Рятувальники швидко впоралися із загорянням у Чорноморську / Фото Думская

Без постраждалих

Хоча рятувальники спрацювали дуже швидко, деякі конструкції літнього майданчика згоріли повністю. Внаслідок події жертв та постраждалих не було.

Яку шкоду заподіяв вогонь елітному для Чорноморська закладу, невідомо.

Дивіться відео пожежі у ресторані "Фонтан" у Чорноморську: