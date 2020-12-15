Біля західного узбережжя Ємену з мільйоном барелів нафти в трюмі іржавіє 45-річний танкер. Через нього опинилися під загрозою рифи.

Старий корабель на узбережжі Червоного моря має назву FSO Safer. Це означає "безпечний". Про це повідомили на сайті Science alert.

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В чому полягає проблема

Відтоді, як у Ємені вибухнула війна між союзними Ірану повстанцями-хуситами та силами під керівництвом Саудівської Аравії, державна єменська нафтова компанія втратила доступ до свого корабля навіть для ремонту, а повстанські сили досі відмовляють Організації Об'єднаних Націй в шансі втрутитися.

Екологи попередили, що незабаром всі 34 резервуари Safer поринуть в море. Це призведе до розливу нафти, який буде в 4 рази більшим, ніж катастрофа Exxon Valdez в 1989 році. Витік в 1 мільйон барелів гарантує регіональну екологічну і гуманітарну катастрофу.

Що таке Exxon Valdez? Розлив нафти з танкера Exxon Valdez — аварія танкера Exxon Valdez, яка сталася 24 березня 1989 року в затоці Принца Вільгельма біля південного узбережжя Аляски. Вона призвела до розливу приблизно 40 мільйонів літрів сирої нафти. Її вважають однією з найбільш спустошливих катастроф на морі.

Повітря під загрозою

Експерти також зауважили, що під загрозою перебувають:

повітря, яким дихають місцеві;

харчові продукти, які вони збирають в морі;

опріснення води.

Місцеві течії забезпечать поширення нафти кораловими рифами. Вони покривають майже всі 4 тисячі кілометрів берегової лінії Червоного моря.

Залив Акаба

Наприклад, залив Акаба, розташований в північному куті Червоного моря, є домом для однієї з найбільш незайманих рифових екосистем у світі, а його корали довели свою стійкість до підвищення температури та закислення океану. Розлив такого масштабу може його погубити.

Найгірший сценарій розливу нафти

На думку екологів, світ наближається до найгіршого сценарію розливу нафти. У травні 2020 року пробоїну морської води в корпусі Safer тимчасово залатали. Але у вересні офіційні особи Саудівської Аравії заявили, що виявили нафтову пляму поруч з судном. Хоча ці повідомлення не перевірили, але якщо корабель продовжить руйнуватися з такою швидкістю до зими, це може бути катастрофою.

Взимку пляма нафти поширюватиметься далі на північ і в центр Червоного моря в порівнянні з розливом влітку,

– зазначили експерти.

Повстанські сили нарешті погодилися дозволити ООН оглянути та відремонтувати танкер. Але це обслуговування відклали до січня.

Зазначимо! Повстанські сили погоджувалися дозволити ООН обслуговувати танкер влітку 2019 року, але в останній момент передумали.