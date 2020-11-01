Президент України Володимир Зеленський заявив, що Конституційний Суд вирішив протиставити себе державі та суспільству – відверто та віч-на-віч. Тому тут мовиться зовсім не про чесну політичну конкуренцію, не про Конституцію, верховенство права, законність та не про справедливе майбутнє.

Заява президента щодо Конституційного Суду

Як зауважив Зеленський, швидше за все у цьому разі мовиться про традиційну брудну політику, коли своїм усе, а суспільству – злидні. Відповідний допис з’явився у телеграмі.

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"Це про змову старих еліт, які взагалі не хочуть нормальної держави тут. Це про те, як не можна робити в сучасному світі", – підкреслив президент.

За його словами, сьогодні на одній шальці терезів – знищення всього того, заради чого боролися на всіх українських Майданах.

"Хіба ми не хочемо, щоб чиновники звітували перед суспільством? Чи щоб вони не нахабнішали все більше від безкарності? Чи щоб державний ресурс розподілявся справедливо, а не тільки для обраних олігархів? Ми, суспільство, вже неодноразово казали – так, хочемо нових відносин", – зауважив Зеленський.

А ось Конституційний Суд, продовжує він, суддів якого призначила стара система та його попередники, ті самі, які завжди "руку на серце" й сорочку готові рвати за країну, вважають інакше.

Всім їм конче потрібне збереження "касти недоторканних". Вони (судді) довго сиділи в засідці. Поки не почалися, нарешті, перевірки декларацій чиновників. Поки НАБУ не отримало право на повноцінну оперативно-розшукову роботу. Поки не запрацював Вищий антикорупційний суд. І ось тут їм усім стало страшно,

– наголосив Зеленський.

Відтак, політик робить висновок, чинному Конституційному Суду відразу захотілося вийти з усіх домовленостей про створення іншої, прозорої реальності. Він додає, що на черзі – Вищий антикорупційний, який саджатиме топ-крадіїв за ґрати.

"Ну не хочуть старі еліти платити за будь-якими рахунками. Не хочуть відповідати за свої шикарні роки безконтрольного життя", – каже Зеленський.

На його думку, на іншій шальці терезів – повноцінна свобода та повноцінна сучасна держава, де будь-який чиновник повинен декларувати свій дохід та відправлятися у в'язницю, якщо його витрати сильно перевищують доходи. Водночас мовиться і про усіх громадян вільної країни, яку вони намагаються вирвати в олігархів.

Я точно знаю, що сьогоднішній демарш Конституційного Суду – це публічний прояв змови частини старих еліт і олігархів проти президента та проти країни. Ніяк інакше. Бо тільки слабкий Президент і слабка держава – запорука збереження їхнього корупційного способу життя. Інакше вони не вміють,

– констатував президент.

Зеленський іронічно підкреслив, що на Хелловін всі чорти з політичного пекла відкрили свої справжні обличчя. Так збіглося. А прізвища цих чортів українці прекрасно знають.

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Що цьому передувало

27 жовтня 2020 року КСУ скасував антикорупційну реформу. Зокрема, положення про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, незаконне збагачення, електронне декларування та повноваження НАЗК. Через це останні заблокували доступ до електронного реєстру .

. Згодом Володимир Зеленський скликав РНБО та засідання уряду, на якому розпорядилися відновити вільний доступ до е-декларацій. Після чого реєстр відкрили.

Крім того, президент подав до Ради законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства". Він пропонує визнати рішення суду від 27 жовтня "нікчемним" та позбавити його правових наслідків. Водночас у документі передбачено звільнення суддів КСУ.

Вже відомо, що рішення КСУ матиме дуже негативні наслідки для України. Зокрема, це може призвести до втрати безвізу та зупинити отримання чергового траншу від МВФ. У ЄС вже заявили, воно суперечить усім європейським цінностям.

Таке рішення КСУ збурило суспільство і люди вийшли на масштабний протест 30 жовтня.

Детальніше про скандал навколо рішення Конституційного Суду про декларування – читайте у матеріалах 24 каналу.



КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу