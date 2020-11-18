У Верховній Раді створили робочу групу, яка за 2 тижні має напрацювати законопроєкти щодо електронного декларування та діяльності Конституційного Суду України. До неї увійшли 10 депутатів.

Голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков ствердив, що не треба очікувати від комісії Ради, що вона розв'яже конституційну кризу. Про це він повідомив на 24 каналі.

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Імітація роботи

За його словами, це виглядає як імітація процесу та симуляція боротьби. Насправді депутати просто не хочуть показувати свої статки.

Якщо вони не повернуть відповідальність за незаконне збагачення і повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції до кінця 2020 року, то фактично жодного обов'язку декларувати в них не виникне.

Чи є механізми впливу

Він відзначив: "Немає механізмів впливу на суддів, окрім супертерміново ухвалити закон про підняття кворуму. Це потрібно зробити для того, щоб КСУ недоруйнував державу".

Чудо Господнє, що Конституційний Суд ще нічого не зніс,

– зазначив Жернаков

На його думку, дякувати потрібно чотирьом суддям КСУ, які показали свою позицію і не ходять на засідання та COVID-19, який скосив тимчасово кількох суддів.

Що відомо про рішення КСУ? Конституційний Суд України 27 жовтня скасував покарання за неправдиву інформацію в електронних деклараціях. Українське суспільство та влада, а також міжнародні партнери гнівно відреагувати на це рішення та розкритикували його. Більше про це Конституційний Суд України 27 жовтня скасував покарання за неправдиву інформацію в електронних деклараціях. Українське суспільство та влада, а також міжнародні партнери гнівно відреагувати на це рішення та розкритикували його. Більше про це читайте тут

Яке конституційне рішення правильне

Жернаков запевнив, що позиція президента була правильною, але шлях вирішення – неконституційний. Він лише поглибить конституційну кризу. Тому простого, швидкого та водночас конституційного рішення немає. Але потрібно працювати за трьома напрямками: