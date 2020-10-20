Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді кілька разів лукавив. Зокрема, він говорив неправду про стан правоохоронних та антикорупційних органів, а також можливість його втручання у їх роботу.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив ексзаступник генерального прокурора Віктор Чумак. Він назвав виступ Зеленського "величезним лукавством".

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Робота антикорупційних органів

Володимир Зеленський під час виступу у Раді зазначив, що незадовільно оцінив роботу антикорупційних органів в Україні. Водночас Віктор Чумак запевнив – президент абсолютно неправий.

Якщо говорити про НАБУ і НАЗК – я оцінюю їх діяльність дуже непогано. Є генеральна прокурорка, яка не дає нічого робити цим органам,

– зауважив Чумак.

Він пояснив, що саме Офіс генпрокурора виконує функції САП щодо високопосадовців.

"Ми бачимо, що нікуди не рухається справа "ПриватБанку", закривається справа "Роттердам+". Не відбувається екстрадиція людей, про яких запитує НАБУ. Це величезне лукавство, що хтось там поганий", – наголосив Чумак.

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Втручання президента у правоохоронні органи

Зеленський казав, що не має права втручатися у діяльність правоохоронних органів.

"Однак пізніше сказав, що кожен раз починає наради з правоохоронними органами зі слів "коли ж будуть посадки". Президент може проводити такі наради хоча б раз на місяць, але не запитувати, коли будуть посадки", – підсумував Чумак.

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