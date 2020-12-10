Шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна розповіла, як буквально за день до звільнення Олександра Бондаренка з посади голови Дніпропетровської ОДА його прессекретар звернувся до видання з пропозицією взяти у Бондаренка інтерв'ю. Темами для розмови пропонувалися питання децентралізації, Covid, локдауну.

"Тільки, чур, не сміятися!", – написала Кошкіна у себе в Facebook. За її словами, перш ніж прийняти рішення про можливість інтерв'ю, вона почала перевіряти інформацію про Олександра Бондаренка.

"Еееееех. Краще б я цього не робила. Не бачила, не знала. Натуральна психотравма залишилася", – поділилася думками шеф-редакторка видання.

Вона нагадала, що 33-річний Олександр Бондаренко, який обіймав посаду голови Дніпропетровської ОДА з вересня 2019 року, відомий тим, що раніше жив у Росії, працював там моделлю, рекламуючи товари "вельми своєрідні", і брав участь у зйомках програми "Давай одружимося".

"Зараза, змушена була через нього подивитися програму "Давай одружимося". У "візитівці" він там "зізнається, що хоче купити виноградник і яхту в Іспанії". Чувак, Дніпро – не Іспанія, там повно човнів, але виноград не росте, ти явно географію переплутав!", – написала вона.

А далі, каже Кошкіна, вона натрапила на фото Бондаренка: "Коментувати не буду, залишу вам. Тут, по-моєму, все ясно-зрозуміло".

Бондаренко протримався у кріслі голови ОДА майже півтора року. У середу, 9 грудня, Кабмін затвердив на посаду голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка, який вже обіймав цю посаду у 2015 – 2019 роках. У п'ятницю очікується указ Президента про призначення.

Раніше повідомлялося, що за останній рік глава Дніпропетровської облради Святослав Олійник повністю підпорядкував собі Бондаренка і той брав активну участь у всіх його бізнес-схемах, зав'язаних в основному на грошах з бюджету.